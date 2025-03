McLaren gaat auto na strengere regels niet aanpassen: 'Onze vleugel is té goed'

Volgens Fromule 1-coureur Lando Norris gaat zijn team McLaren de autp niet aanpassen na strenger beleid van de FIA. De overkoepelende autosportbond gaat al in de komende Grand Prix van China strengere controles uitvoeren op de buigzaamheid van de vleugels, die een rol speelt in de snelheid.

De teams kunnen deze week dus nog veranderingen doorvoeren. Maar volgens Norris is dat bij zijn renstal niet nodig. "Onze auto is prima. Sterker nog, waarschijnlijk is onze vleugel té goed en benutten we de limieten niet eens volledig", zegt hij.

Norris werd eerste in de openingsrace van het nieuwe F1-seizoen. Max Verstappen finishte achter hem tijdens de GP van Australië. "Als deze technische richtlijn vorig weekend al van kracht was geweest, zouden we nog steeds geen problemen hebben gehad", vervolgt de Brit. "Dus het lijkt erop dat deze niet tegen ons is gericht."

Vorig seizoen moest McLaren zijn flexibele achtervleugel wel aanpassen, omdat het team er te veel voordeel uit zou halen bij hoge snelheden. Voor dit jaar kondigde de FIA al strengere eisen aan voor de buigzaamheid van zowel de voor- als achtervleugel van de auto's om misbruik te voorkomen.

Titelstrijd

Norris is dit seizoen een grote concurrent van Verstappen en hoopt de Nederlander van zijn vijfde wereldtitel af te kunnen houden. Voorlopig is hij daar zelf nog niet zo mee bezig. "De stand maakt voor mij geen enkel verschil in mijn aanpak", zei Norris. "Het maakt niets uit. Zowel voor mij als voor het team verandert het de werkwijze niet. De mensen moeten een beetje kalmeren. Ik blijf gefocust, net zoals ik afgelopen weekend was. Pas ergens halverwege het seizoen ga ik naar de WK-stand kijken."

De Grand Prix van China begint zondag om 8.00 uur (Nederlandse tijd). In Shanghai staat ook de eerste sprintrace van het seizoen op het programma. Verstappen won de Grote Prijs van China vorig jaar. Van 2020 tot en met 2023 ging de race niet door vanwege corona.