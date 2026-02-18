In Bahrein zijn deze week de laatste testdagen in de Formule 1. Max Verstappen kwam woensdag niet in actie, maar zijn concurrenten en teamgenoot Isack Hadjar lieten zich wel zien. Daar waar het 's ochtends nog matig ging bij Red Bull, was het tijdens de middagsessie een stuk beter.

De testdagen van de Formule 1 zijn op woensdag, donderdag en vrijdag. Verstappen komt donderdag en vrijdagmiddag in actie, terwijl zijn nieuwe teamgenoot Hadjar woensdag reed en vrijdagochtend op de baan verschijnt.

Dat was althans het idee, want woensdagochtend ging deze planning behoorlijk mis. De Fransman, die overkwam van zusterteam Racing Bulls, kwam in de ochtendsessie niet tot zijn beoogde aantal rondes in de RB22. Dat had te maken met een vermeend lek in het watersysteem van de bolide van de Oostenrijkse renstal. Nieuweling Arvid Lindblad reed de meeste rondes van de sessie.

Middagsessie

Na de lunchpauze ging het beter bij Hadjar. Hoewel het daar in eerste instantie niet op leek. Er werd nog flink gesleuteld aan de wagen van de 21-jarige Fransman. Toen hij wel de baan op kon zette hij een snelle tijd neer, al was deze wel een seconde langzamer dan de snelste tijd van de dag, die door Oscar Piastri in zijn McLaren was neergezet. Desondanks ging het de goede kant op bij Red Bull. Hoopvol voor Verstappen, die donderdag in actie zal komen.

De snelste tijd van Piastri bleef niet al te lang staan. Tegen het einde van de sessie pakte George Russell de toptijd in Bahrein weer terug voor Mercedes, nadat eerder teamgenoot Kimi Antonelli een tijd bovenaan had gestaan. Russell was met zijn tijd van 1:33,459 maar één honderdste sneller dan de Australiër van McLaren.

Favoriet?

Tijdens de testdagen kunnen de eerste conclusies getrokken worden richting het aankomende Formule 1-seizoen. Alle grote teams proberen zichzelf in de rol van underdog te drukken en zo de druk bij de concurrentie neer te leggen. Zo zei Verstappen eerder al 'dat Red Bull flink achter ligt op Mercedes, McLaren en Ferrari', terwijl Russell daar juist niks van wilde weten en deze uitspraken weerlegde.