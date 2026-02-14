Daar waar Red Bull zichzelf in de rol van underdog praat, doen ze bij Mercedes hetzelfde. Coureur George Russell wil niks weten van de favorietenrol in het aankomende Formule 1-seizoen, zeker niet na de testdagen in Bahrein.

Formule 1-coureur George Russell van Mercedes onthult: zijn team jaagt op Red Bull, dé favoriet voor het begin van het seizoen. Vóór de wintertests werd Mercedes nog gezien als dé topfavoriet, mede door geruchten over hun krachtige nieuwe motor. De betrouwbare prestaties tijdens de shakedown in Barcelona leken die verwachtingen alleen maar te bevestigen: het team uit Brackley zou de nieuwe Formule 1-era domineren.

'Red Bull de te kloppen ploeg'

Maar na de eerste test in Bahrein sloeg de stemming om. Teams met Mercedes-motoren wezen massaal op de indrukwekkende prestaties van Red Bull en hun gloednieuwe, zelfontwikkelde motor. Vooral de bizarre energie-ontplooiing op de rechte stukken, duidelijk zichtbaar in de GPS-data, baarde zorgen.

Hoewel geen enkel team of motorfabrikant al zijn kaarten op tafel legt, sluit Russell zich aan bij de opmerkingen van Carlos Sainz (Williams) en wereldkampioen Lando Norris (McLaren): Red Bull is dé te kloppen ploeg voor de eerste race in Melbourne.

"Deze test was een keiharde realitycheck voor ons allemaal,” legt de Britse coureur uit. “In de winter werd er enorm veel gespeculeerd over Mercedes en onze aandrijflijn, maar niemand wist echt hoe de vork in de steel zat. De waarheid is dat Red Bull vanaf dag één in Barcelona als een raket van start ging en ver voor lag op iedereen: ons, Ferrari en de rest.”

"Ook hier in Bahrein, op de eerste dag, waren ze weer extreem sterk. Ze zijn op dit moment absoluut het team dat we moeten verslaan. We hebben nog een hoop werk te verzetten.”

'Flinke voorsprong'

Hij voegt eraan toe: “En ze liggen niet zomaar een klein beetje voor. We praten over een voorsprong van een halve tot een hele seconde in vermogensafgifte per ronde. Dat is behoorlijk angstaanjagend om te zien.”

Red Bull veegt deze beweringen echter resoluut van tafel. Technisch directeur Pierre Waché plaatst zijn team zelfs op de vierde plek, achter het toptrio Mercedes, Ferrari en McLaren. Ook Max Verstappen neemt de suggesties dat Mercedes achterloopt niet serieus. Hij is ervan overtuigd dat hun aandrijflijnen in Australië, eenmaal op volle kracht, dominant zullen zijn.

Russell reageert op de opmerkingen van Verstappen: “Nou, ik hoop dat we een grote troef achter de hand hebben. Natuurlijk rijdt niemand tijdens de tests op maximale kracht en leren we allemaal nog.”

"Maar de waarheid is dat zij veel beter zijn gestart dan welk ander team dan ook. En als we ons niet alleen met Red Bull vergelijken, maar ook met Ferrari, dan lijken zij er ook goed voor te staan. Ik denk dat we dit jaar een zeer sterke auto hebben gebouwd.”

"Natuurlijk waren alle gesprekken over onze concurrentiepositie dit seizoen gebaseerd op de aandrijflijn. Er zal een grote ontwikkeling plaatsvinden, maar op dit moment is Red Bull het team dat de favoriet is op dit gebied. Het is behoorlijk indrukwekkend wat ze hebben bereikt, gezien het feit dat ze een volledig nieuw team zijn. Hopelijk kunnen we ze inhalen.”