Max Verstappen heeft slecht nieuws voor GP van China: 'Dat is het enige wat we in de hand hebben'

Max Verstappen heeft weinig vertrouwen in een zege bij de Grand Prix van China. De Red Bull-coureur vindt het lastig om in te schatten hoe de wagen het gaat doen tijdens de race in Shanghai. "Er zijn veel zaken onbekend."

Max Verstappen gaat ervan uit dat Red Bull niet de snelste is in China. Volgens de viervoudig wereldkampioen, die als tweede eindigde in de openingsrace in Melbourne, zijn er voorafgaand aan het raceweekend in Shanghai veel onbekende factoren, zo vertelde hij aan de internationale media en Formula1.com.

'Het wordt lastig'

"Er zijn veel zaken onbekend, zou ik zeggen", zei Verstappen. "Dit is natuurlijk een heel ander circuit en we hebben ook een ander, nieuw asfalt hier. Het is moeilijk te zeggen waar we staan."

De 27-jarige coureur verwacht dat McLaren moeilijk te verslaan is in Shanghai. "In het algemeen wordt het lastig, omdat ze heel snel zijn en heel allround. Maar eigenlijk denk ik er niet te veel over na. Ik wil me richten op onze eigen wagen, want dat is het enige wat we in de hand hebben."

Op de eerste vrije training stelde Verstappen ook teleur. Hij zette de zestiende tijd neer. Zijn grote rivaal Lando Norris was in VT1 weer het snelste in zijn McLaren. De Brit finishte ook als eerste in de GP van Australië.

Weinig tijd

De GP van China heeft op zaterdag al een sprintrace. "Er is niet veel tijd om je aan te passen. We moeten afwachten hoe de wagen het hier doet." De kwalificatie voor de sprintrace was wel hoopgevend voor de viervoudig wereldkampioen. Hij werd daar tweede achter Lewis Hamilton en was sneller dan de McLarens. Oscar Piastri werd derde en Norris zette de zesde tijd neer in Q3.

Sprintrace en Grand Prix

De regerend wereldkampioen start de eerste sprintrace van het seizoen zaterdag (om 4.00 uur Nederlandse tijd) dus vanaf P2. De GP wordt op zondag om 8.00 uur (Nederlandse tijd) verreden. Verstappen won de race in China vorig jaar. Van 2020 tot en met 2023 ging de race niet door vanwege corona.