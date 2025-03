Max Verstappen ziet verleidelijke kans om langer in F1 te blijven: 'Voor de pure emotie veel beter'

Max Verstappen ziet een verleidelijke kans die hem langer actief in de Formule 1 zou kunnen houden. De beleving zou voor hem 'veel spannender' worden als er een oude regel terugkeert.

Verstappen hoopt dat de racewagens in de toekomst weer met V10-motoren gaan rijden. Voorzitter Mohammed Ben Sulayem noemde vorige maand de optie dat de oude krachtbronnen in 2030 terugkeren, maar wel met duurzame brandstof.

'Pure emotie'

De viervoudig wereldkampioen zei de terugkeer van de oude motoren toe te juichen. Die zijn volgens hem qua beleving "veel spannender" dan waar de Formule 1-wagens nu mee rijden. "Ik ga niet over de reglementen, maar voor de pure emotie van de sport is een V10 absoluut veel beter", zei Verstappen.

"Ik herinner me als kind dat toen ik rondliep je het geluid van de motoren had", vervolgt hij. "Dat zorgde voor zo veel meer. De snelheid van de wagen was misschien wel lager, maar het gevoel dat je kreeg van die motor is iets dat je niet kunt vergelijken met wat we nu hebben."

Contract

Verstappen heeft een contract tot en met 2028 bij Red Bull. Op de vraag of de V10-motoren hem zouden kunnen verleiden om langer in de Formule 1 te blijven, reageerde hij niet afwijzend. "Misschien, het is in ieder geval spannender dan wat we nu hebben."

GP van China

De Nederlander komt dit weekend in actie op de GP van China. Een dag voor de race op zondag vindt ook de eerste sprintrace van het seizoen plaats op het circuit in Shanghai.

