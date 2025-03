Max Verstappen verslaat Lando Norris in sprintkwalificatie in China, 'verrassing' voor de snelste coureur

Max Verstapppen gaat starten van P2 op in de sprintrace in China. In een goede kwalificatie was hij sneller dan zijn grote rivaal Lando Norris. De Engelsman stelde teleur met een zesde plek.

Lewis Hamilton zette de snelste tijd neer in de sprintkwalificatie. Hij reed 1:30.849 en begint de sprintrace zaterdag vanaf pole. De kersverse Ferrari-coureur was zelfs verrast dat hij zijn rode bolide op pole position zette. Verstappen zat er erg dichtbij. De Nederlander was slechts achttien duizendsten langzamer. Norris' teamgenoot Oscar Piastri werd derde.

De regerend wereldkampioen liet dus beide McLarens achter zich. Norris moest in Q3 zijn laatste ronde afbreken en moest het doen met de zesde tijd.

Liam Lawson, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, viel al in Q1 af. Hij begint zaterdag vanaf de laatste plaats aan de sprintrace.

Lewis Hamilton

Hamilton gaf zijn overstap naar Ferrari voor het eerst glans. "Ik ben een beetje in shock, want dit had ik niet verwacht", zei hij na afloop. "Ik kan amper geloven dat ik sneller ben dan de McLarens en de pole heb, zeker omdat de race vorige week in Australië een ramp was", memoreerde hij zijn tiende plaats in Melbourne.

VT1

In de eerste vrije training was Norris nog de snelste, gevolgd door Charles Leclerc en teamgenoot Piastri, en stelde Verstappen teleur met de zestiende tijd. Vorige week won de Brit in zijn McLaren de GP van Australië. Viervoudig wereldkampioen Verstappen eindigde toen als tweede en George Russell werd derde.

Sprintrace en GP van China

De eerste sprintrace van het seizoen vindt plaats op zaterdag in Shanghai. Om 4.00 uur (Nederlandse tijd) gaan de coureurs van start. Later op de zaterdag wordt de kwalificatie voor de Grand Prix gehouden.

De GP wordt zondag om 8.00 uur Nederlandse tijd verreden. Verstappen won de GP van China vorig jaar. Van 2020 tot en met 2023 ging de race niet door vanwege corona.