Formule 1-coureur Max Verstappen is dolblij met zijn overwinning in de sprintrace van de Grand Prix van België. De Nederlander wist dat hij maar één kans had om Oscar Piastri in te halen. "Daarna werd het een soort kat-en-muis."

Verstappen wist het meteen na de start op het lange rechte stuk moest gebeuren. Het was zijn enige kans om polesitter Piastri in te halen. "Ik ben heel blij dat het goed uitpakte. Het was de enige echte mogelijkheid", zei hij kort na zijn overwinning op het circuit van Spa-Francorchamps.

De viervoudig wereldkampioen maakte gebruik van de hogere topsnelheid van zijn Red Bull. Daardoor kon hij de McLaren van Piastri, die sneller is in de bochten, inhalen aan het einde van het lange stuk over Eau Rouge en Kemmel. "Daarna werd het een soort kat-en-muis. Ik moest die topsnelheid zien te behouden om Piastri achter me te houden. Hij was steeds heel dichtbij."

Favoriete circuit

"Feitelijk reed ik vijftien kwalificatierondjes, waarin ik me geen enkel foutje kon veroorloven", vervolgt Verstappen. "Dat lukte en daar ben ik heel blij mee. Ook omdat dit mijn favoriete circuit is, waar ik me thuis voel en waar ook altijd veel fans zijn."

Remfoutje

De voortdurend opgejaagde Verstappen had één keer een missertje bij het remmen. "Ik moest een snellere auto voor zien te blijven en dan rijd je over de limiet. Dan valt er soms iets buiten je controle, zoals oververhitting van de banden. Vandaar dat remfoutje."

De Limburger rijdt later zaterdag nog de kwalificatie voor de hoofdrace op zondag. "Het zal niet meevallen om de pole te pakken. Ik heb wel een paar ideetjes over de afstelling, maar we moeten ook afwachten wat het weer gaat doen."

Piastri gaf toe dat hij niet genoeg snelheid had om Verstappen te kunnen aanvallen op het rechte stuk. "Een paar keer zat ik heel dicht achter hem, maar ik zag geen kans hem voorbij te gaan. Dat is frustrerend, vooral omdat ik supersnel ben op de andere delen van het circuit."