Sergio Pérez, de voormalig teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, is een van de eregasten bij de Grand Prix van Mexico-Stad. Tijdens zijn toespraak in aanloop naar het spannende raceweekend, liet de Mexicaan zich kritisch uit over het zijn van Verstappens teamgenoot bij Red Bull Racing.

Péres, wiens contract bij Red Bull enkele jaren geleden ontbonden werd bij Red Bull Racing, keert volgend jaar terug in de Formule 1. Samen met Valtteri Bottas zal hij in 2026 gaan rijden voor de nieuwe renstal Cadillac. Zijn landgenoten kunnen niet wachten om hem volgend jaar weer op de startgrid te zien in een Cadillac-bolide.

'Ik weet dat precies'

Voorafgaand aan het spannende Grand Prix-weekend, waarin Verstappen zijn gat met Oscar Piastri en Lando Norris hoopt te verkleinen, sprak Pérez openhartig over de eigenaardigheden van Red Bull en hoe cruciaal Max Verstappen is voor het team, waarmee de Nederlander zijn Formule 1-successen behaalde.

"Ik bekritiseer de coureurs die voor Red Bull hebben gereden liever niet", legdede Mexicaan uit aan Sky Sports F1. "Alleen al omdat ik zelf in die positie zat. Ik weet precies waar elke coureur die voor Red Bull rijdt mee te maken krijgt."

'Extreem moeilijk'

"Ik heb het overleefd", ging hij verder. "Maar Red Bull is een keiharde omgeving. Het is extreem moeilijk om teamgenoot van Max te zijn. Maar als het om Max en Red Bull gaat, ontstaat er iets wat mensen buiten het team niet kunnen begrijpen. Er is geen enkele coureur die het kan overleven tegen Max bij Red Bull."

Steun voor Verstappen

Hoewel de Mexicaan kritisch was, sprak hij ook zijn steun uit voor Verstappen, die momenteel nog altijd op de derde positie staat in het klassement van de Formule 1 achter Norris en Piastri. "Max maakt echt een goede kans op de titel. Hij is zonder twijfel de coureur die dat het meest verdient op dit moment", aldus Pérez.

Verstappen heeft voorafgaand aan de race in Mexico, die hem doorgaans goed ligt, 306 WK-punten achter zijn naam staan. Nummer twee Norris staat op een tweede plek met 332 WK-punten, terwijl zijn teamgenoot Piastri momentel leider van het klassement is met 346 WK-punten.