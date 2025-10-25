Max Verstappen is na een aantal uitstekende resultaten weer terug in het klassement van het WK. Die resultaten kwamen tegelijk met de veelbesproken wissel van teambaas. Verstappen weet niet of het daaraan ligt, maar de Nederlander merkt wel op dat er 'meer naar hem wordt geluisterd'.

Aan het begin van het huidige F1-seizoen hakte Red Bull Racing een lastige knoop door. Vanwege een slechte seizoenstart en beschuldigingen rond seksueel overschrijdend gedrag werd er afscheid genomen van trouwe ploegbaas Christian Horner. De Amerikaan werkte al heel lang voor Red Bull Racing, maar hij werd vervangen door Laurent Mekies. Onder laatstgenoemde werden de resultaten van Red Bull wel steeds beter.

Verstappen sprak zich nooit heel openhartig uit over het vertrek van Horner. In een interview met De Telegraaf doet hij dit ook niet, maar de Nederlander merkt wel op dat het teamproces sinds een paar maanden veel beter gaat. Of dit komt door de komst van Mekies weet hij niet, maar de Nederlandse titelverdediger heeft het idee dat 'iedereen op dezelfde golflengte zit' bij Red Bull Racing.

'Aangenamer gevoel'

"Ik ben gewoon heel blij met hoe alles nu loopt in het team", is Verstappen eerlijk over de gang van zaken bij Red Bull Racing. "Niet alleen met Laurent, maar met heel Red Bull Racing. En ook de hele verstandhouding tussen de aandeelhouders in Oostenrijk en Thailand. Veel mensen wisten dat het niet goed ging, maar het is niet altijd even makkelijk om het op te lossen. Ik ga nu zelf ook met een aangenamer gevoel naar het circuit toe. Maar de resultaten en het feit dat ik een meer competitieve auto heb, dat helpt ook wat dat betreft."

Dat Verstappen op alle vlakken beter is dan aan het begin van het seizoen, liet hij ook al zien tijdens de eerste vrije trainingen in Mexico. In de eerste sessie op het circuit in Midden-Amerika werd de Nederlander eerste en deelde hij een aantal tikjes uit aan de McLarens die nog voor hem staan in het WK-klassement. "Om races te winnen in de Formule 1 moet je een goede auto hebben, natuurlijk. Maar het hoeft altijd de allerbeste te zijn. Ik heb in deze titelrace niets te verliezen en moet all-in gaan", concludeerde Verstappen al voor de GP in Mexico.