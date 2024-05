Max Verstappen is verrast door sprintpole in Miami: 'Wat heeft de rest dan gedaan?'

Max Verstappen begint de sprintrace van de Grand Prix van Miami vanaf P1. De Red Bull-coureur cruiste door de sessies heen en zette pas tegen het einde van Q3 echt aan. Dat bleek genoeg voor de sprintpole. Charles Leclerc begint op P2, Sergio Perez op P3.

De regerend wereldkampioen had in de eerste vrije training, ook op vrijdag, wat problemen met zijn remmen. Tweemaal verremde hij zich, waardoor hij van de baan rolde. In Q1 van de zogeheten sprint shootout was er weinig loos en zette hij de vierde tijd neer. Gasly, Zhou, Bottas, Sargeant en Albon vielen af.

Lewis Hamilton (Mercedes) faalt

Ook in Q2 kwam een niet al te ambitieuze Verstappen tot de vierde tijd. Hij wachtte lang voordat hij een tijd op de klokken besloot te zetten. Op dat moment waren de twee Mercedessen al aan het worstelen. Lewis Hamilton klaagde steen en been over de boordradio. Hij en collega George Russell bleven uiteindelijk steken in Q2. Afvallers: Russell, Hamilton, Ocon, Magnussen en Tsunoda.

Q3

Ook in de laatste sessie bleef Verstappen lang op 'no time' staan. Toen de klok richting nul begon te tikken, knalde hij in 1:27,641 naar de snelste tijd. Charles Leclerc was een tiende langzamer dan de leider in de WK-stand. Red Bull-maatje Sergio Perez pakte P3. Daniel Ricciardo liet eindelijk weer wat moois zien met zijn vierde plek.

"Het ging verschrikkelijk", zei Verstappen in het interview na afloop. Over de boordradio zei hij al: "Wat heeft de rest dan gedaan?" Hij legde uit: "Het was in Q3 erg lastig om de banden aan het werk te krijgen. Op de zachte banden ging het amper beter. Toch zijn we eerste. Maar het was geen pretje om hier te rijden, om welke reden dan ook."

Max Verstappen in sprintraces

Verstappen is geen fan van sprintraces. Hij vond dat er niets mis was met de traditionele raceweekenden, die via trainingen en een kwalificatie toewerkt naar de wedstrijd op zondag. Toch kan de Nederlander niet mopperen over zijn prestaties in sprintraces: hij won acht van de eerste dertien edities. Slechts eenmaal eindigde hij niet op het podium.

Bekijk hieronder hoe laat de sprintrace op zaterdag en de race op zondag worden gehouden.

