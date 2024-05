Max Verstappen over gerucht dat Mercedes salaris van 150 miljoen biedt: 'Geld maakt niet het verschil'

Max Verstappen heeft als Red Bull-coureur een stoeltje bij het dominante F1-team. Toch krijgt de drievoudig wereldkampioen dit seizoen te maken met veel onrust. Niet zo gek dus, dat de Nederlandse racer keer op keer gevraagd wordt of hij interesse heeft in een overstap naar een ander team. Mercedes bijvoorbeeld, dat naar het schijnt benzinetanks vol geld voor hem klaar heeft liggen.

Eerder in de week pakte de Britse krant The Sun uit met het bericht, dat Mercedes een jaarsalaris van zo'n 150 miljoen euro aanbiedt aan Verstappen. Momenteel is de renstal jaarlijks zo'n 40 miljoen euro per jaar kwijt aan zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Die vertrekt na dit seizoen, zodat er zowel in personele als financiele zin ruimte ontstaat voor Verstappen.

Geld

In Miami, waar zondag wordt geraced, moest Verstappen weer eens ingaan op de geruchten dat hij in onderhandeling is met Mercedes. Hij begon zijn antwoord met benadrukken dat het salaris geen rol speelt bij zijn overwegingen. "Het is voor mij belangrijk om de snelste auto te hebben. Geld zal niet bepalen voor welk team ik rij", zei hij tegen Formule1.com.

Ook zijn de genoemde bedragen onzin, aldus Verstappen: "Die geruchten kloppen niet en zelfs al zou dat wel het geval zijn, geld zal voor mij niet het verschil maken. Ik ben dik tevreden met wat ik nu al verdien. Ik weet van mezelf dat als ik voor de vijfde of zesde plaats moet rijden, ik dan heel chagrijnig word. Het gaat mij om de snelste auto en een goed team en dat heb ik nu bij Red Bull."

Problemen bij Red Bull

Na enkele redelijk rimpelloze jaren is er dit jaar van alles gaande bij Red Bull. Teambaas Christian Horner werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag richting een vrouwelijke collega. Teamadviseur Helmut Marko hing later, om nog onbekende redenen, een schorsing boven het hoofd. En auto-ontwerper Adrian Newey, die er vanaf 2005 al bij was, maakte afgelopen week bekend het team te verlaten.