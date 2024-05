Klagende Max Verstappen wel snelste bij eerste vrije training: 'Als rijden op eieren'

Max Verstappen was de snelste bij de eerste vrije training voor de Grand Prix van Miami. Oscar Piastri van McLaren volgde (+0,105) en Carlos Sainz was derde. De baan had weinig grip, wat zorgde voor enkele spins en klachten over de boordradio.

Na een paar minuten zwabberde Charles Leclerc achterstevoren. De Ferrari-coureur stond midden op de baan, met de neus van zijn auto de verkeerde kant op. De Monegask probeerde langzaam zijn vehikel om te draaien, maar het lukte niet. Eerst werd de gele vlag gezwaaid en toen duidelijk was dat Leclerc machteloos aan zijn stuurtje zat te plukken, kwam er een rode vlag.

Max Verstappen kwam na de hervatting op de baan, waarna hij zich bij bocht zeventien verremde. Daardoor ging die ronde de mist in. Ook in de omlopen daarna leek de kampioen nog niet echt te pushen op het Miami International Autodrome. Tegen zijn engineer Gianpiero Lambiase deed hij zijn routineuze klacht over 'gebrek aan balans'. Dat bleek geen onterechte klacht, want even later schoot hij rechtdoor.

Grand Prix Miami | Samenvatting eerste vrije training Bekijk de samenvatting van de eerste vrije training in Miami.

Softs

Voor de slotfase van de eerste vrije training liet de zoon van oud-coureur Jos Verstappen zachte banden monteren. Dat was niet direct een succes. "De banden zijn veel te warm. Het is als rijden op eieren", liet Verstappen weten over de boordradio. Toch perste hij vlak voor het vallen van de vlag het snelste rondje uit zijn bolide. Ondanks alle problemen, dus dat belooft wat voor de rest van het raceweekend in Miami.

Sprintrace in Miami

Deze eerste vrije training stond in het teken van de sprintkwalificatie, die om 22:30 uur plaatsvindt. De auto moet voor die minirace anders worden afgesteld dan voor de hoofdrace op zondag. Wat hetzelfde blijft is hoe het circuit is ontworpen. Het traject is 5,5 kilometer lang en er zijn drie DRS-zones. Van de dertien vorige sprintraces werden er elf gewonnen door een coureur die vanaf de eerste startrij (dus eerste of tweede) begon.