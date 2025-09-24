Van paniek is nog lang geen sprake bij McLaren, maar het oranje bolwerk in de Formule 1 begint al wel scheurtjes te vertonen. In de afgelopen twee races liet het team coureur Lando Norris tot twee keer toe in de steek tijdens pitstops. De Brit, nummer twee in de WK-stand, krijgt beterschap beloofd.

In twee opeenvolgende races verloor Lando Norris kostbare tijd in de pitbox van McLaren door trage bandenwissels. Teambaas Andrea Stella heeft nu maatregelen beloofd. “Pitstops zijn een van de gebieden waar we extra op focussen", legde de Italiaan uit. “Maar we moeten harder werken. De verschillen tussen de coureurs op de baan worden steeds kleiner, en het belang van pitstops voor de uitkomst van elke race neemt toe.”

Opmerkelijke fouten

Op Monza zorgde de trage pitstop voor een opmerkelijk tafereel toen teamgenoot Oscar Piastri Norris voorbij moest laten. Een week later in Azerbeidzjan was Piastri, de leider in het klassement, al uitgevallen door een fout op de baan. Maar ondanks dat alle aandacht naar Norris kon, werd hij ook in Baku 'in de steek' gelaten door zijn team. Omdat weer een monteur steken liet vallen, moest Norris langer dan gepland wachten en kwam hij in het gedrang terecht. Het kostte hem uiteindelijk een plekje in de top-5.

Max Verstappen

Ondertussen maakt Max Verstappen dankbaar gebruik van de foutjes bij McLaren en won hij op Monza en in Baku. De achterstand in het WK-klassement is nog altijd groot, maar wordt wel zienderogen kleiner. McLaren-teambaas Stella ziet het ook gebeuren en hamert op scherpte bij zijn werknemers. “In de resterende races, en gezien de kenmerken van onze auto voor volgend jaar, moeten we onze pitstops absoluut verbeteren. Dit geldt ook voor de uitrusting die we gebruiken.”

Losse incidenten

Hij wil wel benadrukken dat de incidenten in Italië en Azerbeidzjan los staan van elkaar. “In Baku lag het probleem bij de monteur met het bandenpistool, dus we moeten daar zeker meer inspanningen in steken.” Over ruim een week zal blijken of McLaren geleerd heeft van de fouten. Dan wacht de GP van Singapore. Het team is zelf nog altijd niet zeker van de constructeurstitel en daar zal het Stella aan gelegen zijn om die prijs zo snel mogelijk veilig te stellen.