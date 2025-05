Max Verstappen kan na magistrale pole in Miami een nog grotere Formule 1-legende worden

Max Verstappen verraste zaterdag door na een mislukte sprintrace met een geweldige ronde tijdens de kwalificatie pole position te pakken voor de Grand Prix van Miami. De Red Bull-coureur is met vier wereldtitels natuurlijk al een Formule 1-legende, maar de Nederlander heeft zondag in de race de kans om zijn rol in de geschiedenis van de sport weer een stukje groter te maken.

Verstappen beleefde een hectische week. Hij vloog later dan gepland richting Miami door de geboorte van dochtertje Lily, maar die mooie gebeurtenis gaf hem niet direct vleugels. Desondanks leek hij op weg naar een podiumplek in de sprintrace. Een gigantische blunder van Red Bull gooide roet in het eten, maar een paar uur later nam Verstappen op onnavolgbare wijze revanche.

Beschuit met muisjes als reden voor onverwachte pole Max Verstappen: 'Als ik hem helemaal had opgegeten...' Met een jetlag arriveerde Max Verstappen voorafgaand aan dit weekeinde in Miami voor de zesde grand prix van het jaar. Vanwege een goede reden, want hij werd vader van een dochter genaamd Lily. Die hielp hem naar eigen zeggen aan een onverwachte pole.

Jacht op Vettel

Verstappen kan het gat met McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris in de WK-stand zondag weer iets kleiner maken, maar dat is niet het enige dat hij zondag kan bereiken. De Nederlander kan namelijk in een historische ranglijst ook een plekje op gaan schuiven en dat zou ten koste gaan van de Duitser Sebastian Vettel. Verstappen en Vettel zijn allebei viervoudig wereldkampioen en deden dat beiden in dienst van Red Bull. Waar de Nederlander de Duitser in veel recordlijstjes al voorbij is, is dat bij één ranglijst nog niet het geval.

Max Verstappen raakt imposante reeks kwijt door tijdstraf bij sprintrace GP van Miami Max Verstappen beleefde een zaterdag met twee gezichten. Hij piekte met pole op het juiste moment, in de kwalificatie voor de race op zondag. Maar een paar uur daarvoor verliep de sprintrace uiterst pijnlijk.

Vettel reed in zijn carrière namelijk meer rondes aan de leiding. Als Verstappen op circuit in Florida achttien of meer ronden aan de leiding weet te gaan dan passeert hij Vettel ook op dat vlak. De Duitser reed tijdens zijn carrière 3501 ronden op de eerste plek. Verstappen, die nu nog op 3484 staat, kan de derde plaats overnemen en heeft dan enkel nog Lewis Hamilton (5487) en Michael Schumacher (5111) voor zich op de ranglijst aller tijden.

Meeste punten

Verstappen passeerde Vettel onlangs ook al in een ander bijzonder lijstje. De Nederlander heeft door zijn tweede plek tijdens de vorige race in Saoedi-Arabië nu namelijk 3110,5 punten verzameld in zijn carrière. Dat zijn er net ietsje meer dan de inmiddels gestopte Duitser, die op 3098 bleef steken. Verstappen staat daardoor op de tweede plaats aller tijden wat betreft het meeste aantal punten ooit.

Kelly Piquet overvallen met cadeaus na geboorte dochter Max Verstappen: 'Welkom op de wereld, Lily' Terwijl Max Verstappen na de geboorte van zijn dochtertje naar de andere kant van de wereld vloog, kan zijn vriendin Kelly Piquet in alle rust genieten van Lily. En de Braziliaanse is behoorlijk verrast, zo is te zien op Instagram.

Hamilton staat met 4887,5 punten veruit bovenaan. Hamilton en Vettel hadden aan het begin van hun loopbaan wel het nadeel dat er toen een stuk minder punten voor een zege te verdienen waren. De huidige puntentelling geldt pas sinds 2010 en dus is zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher slechts op de negende plek te vinden.