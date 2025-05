Kelly Piquet overvallen met cadeaus na geboorte dochter Max Verstappen: 'Welkom op de wereld, Lily'

Terwijl Max Verstappen na de geboorte van zijn dochtertje naar de andere kant van de wereld vloog, kan zijn vriendin Kelly Piquet in alle rust genieten van Lily. En de Braziliaanse is behoorlijk verrast, zo is te zien op Instagram.

In december vorig jaar maakten Verstappen en Piquet bekend hun eerste kindje samen te verwachten. De Braziliaanse (dochter van drievoudig wereldkampioen Nelson) had al een dochter met oud-coureur Daniil Kvyat. Begin deze week werd dochter Lily geboren. Welkom in de wereld, lieve Lily. Onze harten zijn voller dan ooit. Jij bent het mooiste cadeau en we houden heel veel van je', zette het koppel bij de reeks foto's.

Het was ook de reden dat Verstappen iets later arriveerde in Miami. De Nederlander nam even de tijd om iets langer bij zijn net bevallen vriendin en dochter te zijn. "Het was geweldig. Je weet nooit wat je kan verwachten, maar ik heb er enorm van kunnen genieten en het is heel speciaal", zei hij vrijdag bij ESPN.

Piquet overspoeld met cadeaus

Verstappen kreeg bij aankomst in Miami een welkome verrassing in de vorm van een nieuwe vloer voor zijn RB21. Zijn vriendin daarentegen werd wat frivoler in de watten gelegd, zo toonde ze op haar Instagram Story. Piquet kreeg een enorme chocoladetaart met daarop de tekst 'Welcome to the world Lily'. Ook ontving de vriendin van Verstappen meerdere boeketten met daarin voornamelijk roze bloemen.

De taart voor Kelly Piquet. © Instagram kellypiquet

Nog niet het weekend van Verstappen

De komst van Lily heeft bij Verstappen nog niet voor de nodige vleugels gezorgd. Vrijdag werd hij op gepaste afstand vierde in de sprintkwalificatie. De sprintrace zelf eindigde nóg erger voor de Nederlander. Na flinke chaos, mede door regen, zag Verstappen zijn concurrenten verder uitlopen in de WK-stand.

Max Verstappen kritisch op 'heel slordige' fout van Red Bull Racing, die hem dure WK-punten kost Max Verstappen is belangrijke WK-punten misgelopen in de sprintrace van de Grand Prix van Miami. Zijn team Red Bull Racing stuurde hem te vroeg de pitstraat uit, waardoor hij zijn voorvleugel verloor en een straf ontving. "Denk dat het heel duidelijk is wat daar gebeurde."

Bij Viaplay was hij vooral boos op het team. "De lampen bij de pitstop gaan uit en kijk... ik kan natuurlijk niet zien of er een auto aankomt. Dus ja, heel slordig", was zijn constatering na de teleurstellende sprintrace.

Verstappen heeft zaterdagavond (Nederlandse tijd) nog een kwalificatie om zich te revancheren. Na de sprintrace mag immers ook nog aan de auto's worden gesleuteld. Zondag om 22.00 uur is de hoofdrace.