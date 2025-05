Beschuit met muisjes als reden voor onverwachte pole Max Verstappen: 'Als ik hem helemaal had opgegeten...'

Met een jetlag arriveerde Max Verstappen voorafgaand aan dit weekeinde in Miami voor de zesde grand prix van het jaar. Vanwege een goede reden, want hij werd vader van een dochter genaamd Lily. Die hielp hem naar eigen zeggen aan een onverwachte pole.

Weer flikte Verstappen het ondenkbare. Een paar uur eerder op zaterdag verprutste zijn team de sprintrace door de Nederlander tijdens een pistop te vroeg weg te laten rijden. Verstappen kwam in aanraking met Kimi Antonelli en kreeg 10 seconden tijdstraf aan de broek. Omdat de sprintrace achter de safety car eindigde, viel Verstappen terug van P4 naar ver in het achterveld.

Beschuit met roze muisjes helpt

Verstappen revancheerde zich in de kwalificatie en kwam met een grote grijns aan voor de camera van Viaplay. "Max, gefeliciteerd", begon Chiel van Koldenhoven, "Mike (Hezemans, red.) hier naast me zegt net: 'Die beschuit met muisjes vanmorgen heeft hem goed gedaan'." Verstappen ging vrolijk mee in de joligheid. "Als ik hem helemaal had opgegeten, had ik wellicht maar twee honderdsten voorsprong", zei hij gekscherend.

Volgens Verstappen lag de daadwerkelijke reden voor zijn waanzinnige ronde aan het feit dat Red Bull aan de auto had gesleuteld. "Ik kon net wat makkelijker draaien. Het is nog steeds niet zoals McLaren hem heeft, maar het is wel positief zo", oordeelde hij.

Steeds weer wat beter, zorgen om lange rechte stukken

Net als bij het flashinterview erkende Verstappen dat het steeds wat beter ging in Q1, Q2 en Q3. Toch is het zondag afwachten hoe de Red Bull het doet tegen die brullende motoren van Mercedes daarachter. Verstappen is de enige zonder Mercedes-motor bij de eerste zeven.

"We zijn te langzaam op de rechte stukken, zij (McLaren, red.) hebben natuurlijk ook een nieuwe motor erin zitten wat altijd meer vermogen geeft. Dat is niet makkelijk op een circuit als dit, met veel langzame bochten en waar ook heel wat rechte stukken in zitten. Maar over het algemeen was het wel positief, alleen dat is wel over één ronde."

Verwachte regen

Op zondag kan het wel eens interessant worden, met de weersverwachtingen die gelden. Verstappen blijft er nuchter over: "Regen, droog: altijd snel."