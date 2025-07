Voor Max Verstappen zal het komend weekend rond de Grand Prix van België flink wennen worden. Dat wordt namelijk zijn eerste race bij Red Bull waar hij niet zal samenwerken met Christian Horner. De teambaas werd onlangs ontslagen en Laurent Mekies is zijn opvolger. Verstappen kijkt uit naar de samenwerking met de Fransman.

Horner, die het team sinds 2005 leidde, lag vorig jaar al flink onder vuur door een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag, maar hij mocht ondanks alle ophef toch aanblijven. Ondertussen vertrokken er echter allerlei belangrijke mensen binnen het team en werden ook de prestaties van Red Bull minder. De leiding van het Formule 1-team had na de teleurstellende race in Groot-Brittannië eerder deze maand genoeg gezien en stuurde de Brit de laan uit.

Hoewel het resultaat reden was om Horner te ontslaan, put Verstappen toch vertrouwen uit dat weekend in Engeland en heeft hij ook zin om met Mekies te werken: “Op Silverstone presteerden we niet op ons best, maar het was een veelbelovende stap om pole positie te pakken in de kwalificatie. Na Silverstone was ik op de fabriek bij het team om tijd door te brengen in de simulator en ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met Laurent", z egt Verstappen in een vooruitblik op zijn eigen website.

Verstappen houdt van Spa

De viervoudig wereldkampioen keert dit weekend terug op zijn favoriete circuit: "Spa is een klassieker. Het is een 'old school' circuit waar je alles goed moet doen om een goed rondje te kunnen rijden. Ik houd van de hogesnelheidsbochten zoals de Eau Rouge. Het hoogteverschil maakt het lastiger te racen."

Hoewel de GP in Zandvoort zijn echte thuisrace is, voelt Spa door de vele Nederlandse fans op de tribune ook als zijn thuis voor de in België geboren coureur: " Er is altijd veel support in België van het Orange Army en het is als een tweede thuisrace voor mij, dus ik zal weer mijn Orange Lion helm dragen en mijn speciale cap en schoenen.”

Vijfde titel op rij onwaarschijnlijk

Verstappen zal Mekies een fijn debuut willen bezorgen, maar de voortekenen beloven weinig goeds. McLaren, Ferrari en Mercedes lijken over een sterkere auto te beschikken dit jaar. Verstappen weet desondanks het maximale uit de auto te halen en staat in de WK-stand derde achter McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Zijn achterstand is echter dusdanig groot dat een vijfde wereldtitel op rij onwaarschijnlijk lijkt.