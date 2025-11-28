Max Verstappen heeft vrijdag de zesde tijd neergezet in de enige vrije training voor de Grand Prix van Qatar. De Red Bull-coureur klaagde over zijn auto. Oscar Piastri was de snelste en overtrof dus zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris.

Verstappen had moeite met de demping van zijn Red Bull. 'De auto veert te veel op', liet hij weten tijdens de vrije training. Hij moest het uiteindelijk doen met de zesde tijd. Piastri klokte met 1.20,924 de beste tijd noteerde. Norris was slechts een fractie langzamer: 0,058 seconde.

Fernando Alonso, Carlos Sainz en Isack Hadjar wisten ook nog onder de tijd van de Nederlander te duiken. Verstappen zal dus aan de bak moeten om de titelstrijd in leven te houden. Norris heeft maar twee punten meer nodig dan de Nederlander en Piastri om het kampioenschap veilig te stellen.

Sprintrace

In Qatar staat ook een sprintrace op het programma, daardoor is er maar één vrije training om alles op orde te krijgen voor de teams en coureurs. Bij de sprintrace zijn er op zaterdag dus ook extra punten verdienen. De nummer één krijgt er acht en de daaropvolgende coureurs telkens een punt minder.

Verstappen maakt nog steeds kans op zijn vijfde wereldkampioenschap op rij. Door de diskwalificatie van McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri in Las Vegas staat Verstappen nog 24 punten achter op de Britse koploper. De Nederlander heeft nu evenveel punten als Piastri met nog twee races te gaan. De GP van Qatar wordt zondag om 17.00 uur verreden. Het seizoen wordt volgende week afgesloten in Abu Dhabi.

