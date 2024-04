Max Verstappen komt met bijzondere verklaring voor zege in Japan

Max Verstappen was zondagochtend oppermachtig in de GP van Japan. De Nederlandse Formule 1-coureur pakte de maximale 26 punten en was daarmee terug bij hoe hij vóór zijn uitvalbeurt in Australië bezig was.

Verstappen was na afloop dan ook uiterst tevreden met zijn derde zege op rij op het circuit van Suzuka. "Het was heel goed", zei hij direct na afloop. "Het kritieke punt van deze race lag bij de start. Ik moest voor de rest blijven en dat lukte." Verstappen kwam na de start nooit meer in de problemen.

"Na de start werd de auto beter en beter voor me gedurende de hele race. Ik weet niet of het te maken had met de wolken die over het circuit kwamen (waardoor het koeler werd en bandenmanagement dus makkelijker werd, red.), maar het was gewoon heel goed. Alles ging ook goed, ook de pitstop en de strategie."

Mede door zijn dominante rondjes aan kop, reed Verstappen zichzelf de boeken in en behoort hij nu tot de '3000 rondjes aan kop-club'. Hij reed in Japan die groep van legendes in, waar ook namen als Michael Schumacher, Sebastian Vettel en Lewis Hamilton in staan. "Op kop rijden is één ding, maar de race winnen is nog wat anders. Het is fijn om op kop te rijden, maar voor mij is het het belangrijkst om een race te winnen", zei Verstappen.

Eigenlijk kon Verstappen niet anders dan zeggen dat 'het gewoon niet beter kon dan zo'. Hij heeft nu weer twee weken pauze, voor de GP van China op de planning staat.

Verstappen leidt in WK-stand

Na vier races is Verstappen natuurlijk de leider in het klassement van het wereldkampioenschap. De 26-jarige Nederlander behaalde mede dankzij drie overwinningen 77 punten. Zijn teamgenoot bij Red Bull, Sergio Pérez is de nummer twee. De Mexicaan heeft een achterstand van 13 punten.

De derde plek in de WK-stand wordt ingenomen door Charles Leclerc. De coureur van Ferrari heeft 59 punten en wordt weer gevolgd door zijn teamgenoot Carlos Sainz met 55 punten. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is terug te vinden op de negende plaats. De Mercedes-rijder heeft slechts tien punten.