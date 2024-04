Max Verstappen is voor derde seizoen op rij oppermachtig in Japan

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Japan gewonnen. Op de vroege zondagochtend (Nederlandse tijd) was hij veel sneller dan de rest. Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez volgde op meer dan tien seconden.

De race begon met een flinke crash tussen Daniel Ricciardo en Alex Albon. De wedstrijd werd daardoor direct stilgelegd: een rode vlag. Pas na een minuut of 25 werd de race weer hervat, omdat de bandenstapel helemaal aan flarden was.

De crash tussen Albon en Ricciardo:

Verstappen was de leider in de race na de eerste start en deed dat dunnetjes over bij de herstart na de rode vlag. De Nederlander was niet bij te houden door de concurrentie, met Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez als eerste achter hem.

Na 26 ronden lag Ferrari-coureur Charles Leclerc voor op Sergio Pérez, terwijl de Mexicaan nog op P2 begonnen was. Leclerc verremde zich volledig, waardoor Pérez er eenvoudig voorbij kon. De Monegask moest dan ook nog stoppen.

Goede race Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda wilde in zijn eigen land een goede race neerzetten en dat deed de Racing Bulls-coureur ook. De Japanner pakte voor de tweede race op rij punten, nadat hij zevende werd in Australië. Tsunoda werd tiende op het circuit van Suzuka en pakte zodoende één punt. De teller voor teamgenoot Daniel Ricciardo staat nog op nul punten.

Carlos Sainz versus Charles Leclerc

Carlos Sainz was in de twee races die hij reed sneller dan Ferrari-teamgenoot Leclerc. De Spanjaard, die volgend seizoen nog geen stoeltje heeft, pakte ook in Japan de derde plek af van zijn teamgenoot. Sainz deed in Saoedi-Arabië niet mee, maar was tot nu toe dus elke keer sneller dan zijn teamgenoot. En dat terwijl Leclerc bij Ferrari blijft in 2025 en dan met Lewis Hamilton gaat rijden.

Geen concurrentie voor Max Verstappen

Voor Verstappen was het een walk in the park in Japan. De Nederlander had eigenlijk zijn teamgenoot Pérez als enige concurrent en die volgde op gepaste afstand.

De top 10 van de Grand Prix van Japan

Max Verstappen (snelste ronde) Sergio Pérez Carlos Sainz Charles Leclerc Lando Norris Fernando Alonso George Russell Oscar Piastri Lewis Hamilton Yuki Tsunoda

Verstappen aan kop in WK-stand

In de WK-stand gaat Max Verstappen na vier races met 77 punten aan de leiding. De drievoudig wereldkampioen wordt gevolgd door Red Bull-collega Pérez. De Mexicaan heeft dertien punten minder verzameld. Bekijk hier de volledige stand.