Max Verstappen komt met statement na veelbesproken straf in Spanje: 'Frustratie bleef groeien'

Max Verstappen heeft alsnog spijt betuigd na zijn actie richting George Russell tijdens de GP van Spanje. De Nederlander kreeg een tijdstraf van tien seconden omdat hij op de Engelsman van Mercedes inreed, maar volgens de regerend wereldkampioen had dat nooit mogen gebeuren.

Verstappen moest in het slot van de race zijn plaats afstaan aan Russell nadat de race op werd gehouden door een safety car. De Nederlander deed dit in eerste instantie goed, maar op het laatste moment stuurde hij toch in, waardoor de coureur van Mercedes in de problemen kwam. Verstappen kreeg voor de actie een tijdstraf van tien seconden, waardoor hij van plek vijf naar plek tien viel in de ranglijst van de Spaanse GP.

Max Verstappen zwaar in de problemen door strafpunten, maar Formule 1-coureur kan ook snel weer profiteren van regels Formule 1-coureur Max Verstappen heeft zondag tijdens de Grand Prix van Spanje drie strafpunten op zijn superlicentie gekregen. Daarmee staat de teller nu op elf van die punten. Maar is dat erg? En zo ja, waarom dan? Hieronder volgt een uitleg.

Spijt

Na de race weigerde Verstappen nog excuses te maken voor zijn actie richting Russell, maar nadat hij er een nachtje over heeft geslapen, laat hij toch van zich horen. "We hadden als team een veelbelovende strategie en een goede race in Barcelona, totdat de safety car naar buiten kwam", vertelt Verstappen bij een foto waarop hij zijn auto uitstapt in de Catalaanse stad.

'Soms verlies je ook samen'

Verstappen is eerlijk dat hij geïrriteerd werd tijdens de safety car. "Onze bandenkeuze richting het einde en verschillende acties van de safety car zorgden ervoor dat mijn frustratie bleef groeien. Dat zorgde voor een actie die niet goed was en wat niet had mogen gebeuren. Ik geef altijd alles voor het team en soms kunnen de emoties dan omhoog komen. Je wint samen en soms verlies je ook samen. Ik zie jullie in Montreal", groet Verstappen zijn fans richting de volgende race in de Canadese stad. In de reacties stromen de steunbetuigingen voor de Nederlander binnen.

Stand

Verstappen staat op dit moment derde in het WK-klassement. Wil de titelverdediger zijn kampioenschap behouden, dan zal hij nog minimaal 49 punten goed moeten maken op de huidige koploper Oscar Piastri. De naaste belager van Verstappen in de strijd om plek drie is Russell. De Engelsman staat op dit moment 25 punten achter op de Nederlander en daarmee een plek in de top drie van het WK-klassement.