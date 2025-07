Max Verstappen zorgde tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone voor een grootse verrassing. Waar McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris lange tijd het tempo bepaalden, zette Verstappen in de allerlaatste ronde zijn Red Bull met een geniale ronde op poleposition. Daarmee evenaarde hij bovendien een record van een viervoudig wereldkampioen.

De eerste fase van de kwalificatie verliep in het voordeel van de McLaren-coureurs en Lewis Hamilton, die op zijn thuiscircuit altijd net dat extra beetje snelheid weet te vinden. Piastri stond lange tijd bovenaan de tijdenlijst, met Norris en Hamilton dicht daarachter. Verstappen leek aanvankelijk geen kans te maken om zijn concurrenten te kloppen, want met nog één run te gaan stond hij op vierde plek.

Maar in de beslissende ronde liet Verstappen zien waarom hij tot de allerbesten behoort. Terwijl zijn concurrenten kleine foutjes maakten in de snelle, lastige bochten van Silverstone, reed de Nederlander een vrijwel perfecte ronde. Hij zette een tijd neer die hem de felbegeerde pole opleverde, wat niet alleen het team een enorme boost geeft, maar ook Verstappen zelf.

Max Verstappen verrast met geniaal optreden op Silverstone en zet McLaren op z'n plek Max Verstappen heeft zaterdagmiddag poleposition gepakt op Silverstone. Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië waren het de McLarens die het snelst leken, maar in de allerlaatste ronde was het de Nederlander die zijn klasse liet zien.

Nieuwe mijlpaal voor Max Verstappen

Met deze poleposition evenaarde Verstappen het record van Sebastian Vettel, die eveneens 44 keer vanaf de eerste startplaats mocht vertrekken voor Red Bull Racing. Vettel was de eerste die het team uit Milton Keynes naar de top van het startveld leidde, met zijn eerste pole in 2009 op het circuit van China. Verstappen behaalde zijn eerste pole voor Red Bull in 2018 op de Hungaroring en heeft sindsdien een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd.

Hoewel Verstappen Vettel inmiddels ruimschoots heeft ingehaald in het aantal overwinningen voor Red Bull, 65 tegenover 38, laat deze gelijke stand in polepositions zien dat hij ook in kwalificaties zijn klasse blijft tonen. De grote vraag is nu: tot hoeveel polepositions kan Verstappen zijn record met Red Bull nog verder uitbreiden?

Glunderende Max Verstappen na pole op Silverstone: 'Ik hou van dit circuit' De helm ging af en de glinsterende ogen van Max Verstappen werden zichtbaar. Als een kind zo blij was de Nederlander van Red Bull na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Na afloop was hij lovend over het circuit waar hij even daarvoor de snelste was.

Verstappen verrast met poleposition

Naast het succes op Silverstone speelt er ook veel onrust rond Verstappen vanwege geruchten over een mogelijke overstap naar Mercedes. Ondanks alle speculaties blijft Verstappen gefocust op zijn huidige seizoen en liet hij na de kwalificatie weten vooral blij te zijn met zijn prestatie op het circuit. "Mijn focus ligt volledig op racen en het kampioenschap. Dit is een échte racetrack, daar hou ik van. Ondanks de lastige wind kon ik mijn ronde perfect afsluiten, en dat geeft vertrouwen voor morgen", aldus de Nederlander.

Met de race voor de boeg kijkt Verstappen vooral vooruit. "Het wordt een spannende strijd met McLaren en de rest van het veld. We gaan ons uiterste best doen om de pole te verzilveren. Wat de toekomst brengt, daar kan ik nu nog niets over zeggen. Nu telt alleen het racen."