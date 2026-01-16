Max Verstappen kreeg afgelopen nacht (Nederlandse tijd) voor het eerste de nieuwe wagen voor het komende seizoen. De viervoudig wereldkampioen was daarbij ook gehuld in nieuwe kledij. Op de presentatie van Red Bull floepte er een pikant grapje uit bij de Nederlander.

In tegenstelling tot vorig jaar worden de auto's weer per team bekendgemaakt, in plaats van allemaal op één avond. Afgelopen nacht was de kleurstelling van de RB22 aan de beurt. Daar viel op dat bij Red Bull sprake is van een andere tint blauw en een glanzendere wagen.

Pikant grapje Verstappen

"Ik denk dat iedereen allereerst erg enthousiast is, en ik ook. En zoals je ziet, ja, de kleuren zijn een beetje veranderd", zei Verstappen op de presentatie in het Amerikaanse Detroit. "Wil je een rondje draaien en ons de nieuwe spullen laten zien?" vroeg de presentatrice op onschuldige manier. Verstappen aarzelde niet en reageerde: "Wil je mijn kont zien?" Het zorgde voor gelach in de zaal. Na even twijfel sprak de presentatrice: "Ik weet het niet, ja..."

*max talking about the new team kit*



Interviewer: “Do you want to give us a little spin?”



Max: “Wanna see my ass?”



😭😭 pic.twitter.com/VjHZwLJyGO — Verstappen News (@verstappenews) January 16, 2026

Na de grappen vertelde Verstappen over de auto en zijn verwachtingen. "Ik vind hem veel beter, ja. Ik heb hier al een tijdje om gevraagd. Dus het is geweldig, ja. Ik vind de glans mooi en ik vind het blauw mooi, het is mijn favoriete kleur. Ik vind de contouren van het Red Bull-logo ook mooi." De voorvleugel en de glans zijn wat hem betreft het mooiste. "Want ik denk dat die tijdens nachtraces echt opvalt."

Nieuw tijdperk

Het seizoen 2026 markeert het begin van een nieuw tijdperk in de Formule 1, want het motorreglement is grondig gewijzigd. De koningsklasse van de autosport stapt over op een motor die voor de helft elektrisch wordt aangedreven. Ook de aerodynamica verandert; de auto's worden lichter, smaller en wendbaarder. De voor- en achtervleugel gaan een nog prominentere rol spelen om auto's korter op elkaar te laten rijden en inhalen te vergemakkelijken.

Red Bull heeft de motor voor 2026 zelf ontwikkeld en gebouwd in een eigen fabriek in Milton Keynes. Het Amerikaanse automerk Ford heeft het team van de nodige technische hulp voorzien voor zowel de accu als de verbrandingsmotor. Om die reden was de onthulling ook in de Amerikaanse stad waar Ford is gevestigd.

Nieuw nummer

"Er is nog veel onbekend, er zijn grote veranderingen aan de motor en de auto", zei Verstappen bij de presentatie. "In eerste instantie zal ik tijdens de testdagen de tijd nemen om me aan te passen. We zijn erg gemotiveerd. Het kost altijd even tijd om ergens aan te wennen. Je moet doorhebben hoe je het meeste uit de auto kunt halen en je op je gemak voelen in de auto. Ook met de nieuwe motor zal het even wennen zijn", aldus Verstappen.

Verstappen vormt in 2026 een koppel met Hadjar, die promotie heeft gemaakt vanuit Racing Bulls en het stoeltje van de Japanner Yuki Tsunoda heeft overgenomen. Nieuw is dat Verstappen (28) met nummer 3 gaat rijden. Hij moest het nummer 1 overdragen aan Lando Norris, de wereldkampioen van McLaren. Verstappen kwam vorig jaar in de slotrace in Abu Dhabi 2 punten te kort om een vijfde wereldtitel te veroveren. De Limburger begint in 2026 aan zijn twaalfde seizoen in de Formule 1. Hij zal in september in Azerbeidzjan zijn 250e grand prix rijden.