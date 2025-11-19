Max Verstappen maakt nog een kleine kans om dit jaar wederom wereldkampioen Formule 1 te worden. Met een achterstand van 49 punten en nog drie races te gaan, lijkt het bijna een onmogelijke taak. Maar niemand minder dan F1-baas Stefano Domenicali denkt dat het nog kan.

Verstappen zou vanaf nu eigenlijk alles moeten winnen én hopen dat Lando Norris twee keer uitvalt of buiten de punten eindigt. Pas dan is een vijfde wereldtitel op rij realistisch. "Maar als de geschiedenis van deze sport één ding heeft laten zien, dan is het dat alles mogelijk is", zegt Domenicali tegen De Telegraaf. "En het is niet zo dat ik dat hoef te verkondigen in mijn functie. Nee, dat is gewoon een feit."

'Dat heb ik hem ook gezegd'

Lando Norris staat momenteel bovenaan in het WK-klassement, voor zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri en Red Bull-rijder Verstappen. Domenicali hoopt dat de ontknoping pas in het laatste raceweekend valt.

"Ik denk absoluut dat Max nog kans maakt op de wereldtitel. Dat heb ik hem ook gezegd na de race in Brazilië. Er zijn nog drie wedstrijden te gaan, plus een sprintrace. Er liggen nog genoeg punten op tafel. En als ik niet zou geloven dat het mogelijk zou zijn, zou ik het niet tegen hem zeggen."

Bijzondere titelstrijd

Hij denkt daarbij terug aan de titelstrijd in 2007. Lewis Hamilton stond toen - met nog twee grands prix te gaan - 27 punten voor op Kimi Raikkonen. In de voorlaatste race vloog Hamilton eraf in China, waarna Raikkonen op één punt kampioen werd. "Nu kunnen er ook nog gekke dingen voorvallen, zeker op een stratencircuit zoals in Las Vegas. En betrouwbaarheid kan ook nog een rol spelen. Dat zag je alleen al aan Norris’ uitvalbeurt in Zandvoort."

Verstappen wist het te presteren om in Brazilië vanuit de pitstraat naar de derde plek te rijden. Dat biedt hoop voor de komende drie races, te beginnen met die in Las Vegas komend weekend. De Nederlander gaat er zelf onbevangen in. Voor de liefhebbers wordt het een vroegertje, want de kwalificatie en de race staan om 5 uur 's ochtends gepland.