Max Verstappen heeft in 2026 een nieuwe nummer op zijn Red Bull-bolide. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 moet na dit seizoen afstand nemen van nummer 1, omdat kersvers wereldkampioen Lando Norris daarmee gaat rijden.

Verstappens originele nummer is 33, waarmee hij sinds het begin van zijn F1-carrière rijdt. Coureurs kiezen aan het begin van hun loopbaan in de Formule 1 een nummer en houden zich daar aan vast. Maar door een recente wijziging in de regels mocht de Nederlander tóch een nieuw nummer kiezen.

De reden dat Verstappen met 33 begon, is dat '3' zijn lievelingsnummer is. Omdat dat cijfer, toen de Nederlander begon, bezet was door Daniel Ricciardo, besloot hij maar voor tweemaal '3' te gaan. De afgelopen vier jaar reed Verstappen met '1' op zijn auto omdat hij de regerend wereldkampioen was, nu moet hij weer terug naar een echt nummer.

Toestemming vragen voor nieuw nummer

Hij wilde dolgraag '3' op zijn auto, maar moest daar wel toestemming voor vragen aan zijn oude teamgenoot. Het nummer van Ricciardo komt eigenlijk pas vrij als hij drie jaar gestopt is als Formule 1-coureur. Zolang staat de Australiër nog niet naast de baan. Maar Ricciardo heeft weinig interesse om nog in de hoogste autoklasse te rijden en gaf dus zijn jawoord aan Verstappen.

Nummer '3' wordt het dus, volgend seizoen. Het had weinig gescheeld of Verstappen had nog een seizoen met '1' op de auto gereden, maar de Limburger kwam uiteindelijk twee punten te kort voor de wereldtitel. Daar haalde hij zelf zijn schouders over op: naar zijn mening hadden Lando Norris en Oscar Piastri van McLaren het al veel eerder af moeten maken. Verstappen mocht naar eigen zeggen enkel door fouten van die twee rijders zo lang meestrijden om de wereldtitel.

Rust voor Max Verstappen

Ondertussen geniet Verstappen van rust, samen met zijn vriendin Kelly Piquet. Het Braziliaanse model deelde nog beelden van haar verlate verjaardagsfeestje. Het koppel is ook lekker in de weer met dochter Lily, die eerder dit jaar geboren is.