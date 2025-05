Max Verstappen kritisch op 'heel slordige' fout van Red Bull Racing, die hem dure WK-punten kost

Max Verstappen is belangrijke WK-punten misgelopen in de sprintrace van de Grand Prix van Miami. Zijn team Red Bull Racing stuurde hem te vroeg de pitstraat uit, waardoor hij zijn voorvleugel verloor en een straf ontving. "Denk dat het heel duidelijk is wat daar gebeurde."

De sprintrace van Miami was chaotisch. Na regenval droogde het circuit op waardoor Verstappen de pitstraat indook. Toen ging het mis. Mercedes-coureur Kimi Antonelli maakte diezelfde beslissing, maar botste op de Nederlander die de pitstraat weer op wilde rijden.

'Heel slordig'

Verstappen verloor zijn voorvleugel, terwijl Antonelli een mislukte pitstop maakte. De Nederlander ontving een straf van 10 seconden, omdat zijn team Verstappen te vroeg het signaal van vertrek gaf. "Denk dat het heel duidelijk is wat daar gebeurde. Kan er niet veel meer van maken", reageerde Verstappen bij Viaplay.

"De lampen bij de pitstop gaan uit en kijk... ik kan natuurlijk niet zien of er een auto aankomt. Dus ja, heel slordig."

Verstappen reed - zonder voorvleugel - op de vierde plaats en leek tenminste een aantal WK-punten binnen te halen. De race zelf was dan ook niet erg bijzonder, vertelde Verstappen droog. "Ik kon de McLarens niet bijhouden, reed een beetje weg vanaf de Mercedessen achter mij. Niet heel interessant om eerlijk te zijn. Ik reed 'm eigenlijk gewoon naar huis natuurlijk. Niet ideaal."

Menselijke fout

Red Bull Racing-adviseur Helmu Marko reageerde voor de camera ook op het moment. "Het was een menselijke fout. Ik denk dat het gewoon pech was door de omstandigheden. Tien seconden straf was terecht, maar de schade aan de voorvleugel was nog een grotere handicap. Dus de race was voorbij voor Verstappen. Ik denk dat als de pitstop op het juiste moment was gedaan, we heel dicht bij de McLarens hadden gezeten."

WK-stand

Hoewel er niet zoveel WK-punten te verdelen vallen in een sprintrace, telt ieder punt voor Verstappen. In plaats van vijf punten pakte de Nederlander er 0 in Miami. Oscar Piastri en Lando Norris finishten als één en twee waardoor ze hun voorsprong uitbreiden. Verstappen blijft op 87 punten, terwijl nummer vier George Russell op 77 punten staat.