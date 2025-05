Kersverse vader Max Verstappen beleeft uiterst pijnlijke sprintrace bij GP van Miami

Max Verstappen heeft zijn eerste WK-punten als vader nog altijd niet binnen. De 27-jarige coureur van Red Bull kwam als vierde over de finish in de sprintrace van de Grand Prix van Miami, maar kreeg een straf aan zijn broek. Hierdoor viel hij alsnog buiten de punten. Lando Norris finishte als winnaar.

Toen de coureurs het circuit opreden verblindde het opspattende water als nooit te voren. Snel riep de FIA de coureurs terug en wachtte totdat het asfalt enigszins opgedroogd was. Het bleek een goede keuze, want een dik halfuur later verliet de safety car het circuit en kon er 'normaal' gestart worden.

Kersverse vader Verstappen begon als vierde, terwijl Kimi Antonelli verrassend vanaf pole begon. Op een natte baan verloor de Mercedes-coureur direct de leiding aan Piastri. Antonelli nam teveel risico, waardoor zelfs Verstappen een plekje opschoof naar positie drie.

Straf Verstappen

Dat de regen was gaan liggen, betekende niet dat het zicht van de coureurs makkelijk was. Verstappen ontving in Lando Norris' slip stream de volle laag van het opspattende water. De Nederlandse coureur hield Antonelli achter zich, maar kwam - zoals wel vaker dit seizoen - niet in de buurt van de McLarens.

Met nog vijf ronden te gaan dook Verstappen de pitstraat in. Maar toen ging het mis. Verstappen wilde wegrijden uit de pitstraat en knalde op Antonelli. Het koste Verstappen zijn voorvleugel. Team Red Bull maakte een inschattingsfout, waardoor Verstappen een straf kreeg van 10 seconden. Een dure 10 seconden, want even knalde Fernando Alonso de muur in waarna de gele vlag gewapperd werd.

De race eindigde dan ook achter de safety car. Een gelukje voor Norris, die daardoor de sprintrace op zijn naam schreef. Maar minder geluk voor Verstappen. Doordat er achter de safety car gefinisht werd, eindigden de coureurs kort op elkaar en kwam Verstappens straf van 10 seconden hem duur te staan. Geen punten voor de Nederlander. Na de straf eindigde Verstappen als zeventiende.

Regenval

Regenval zorgde voor problemen bij de Grand Prix van Miami. De coureurs werden in de sprintrace verblind door het opspattende water. De wedstrijdleiding wapperde de rode vlag, waarna de coureurs weer de pits indoken.

Het zicht bleek zó slecht dat de rode vlag gewapperd werd. Een klein gelukje voor Verstappen, die tijdens de formation rounds achter de safety car een glippertje maakte maar toch op zijn positie terug mocht keren.

De raceleiding bleek voorbereid te zijn en stuurde blazers de baan op. Het opkomende zonnetje hielp ook mee. Dat bleek te helpen, want een klein halfuurtje later werd er alsnog gestart.

Vader Max

Verstappen arriveerde pas laat bij het raceweekend in Miami omdat hij bezig was met iets veel belangrijkers: vader worden. Zijn partner Kelly Piquet was aan het bevallen. Het stel kreeg een meisje met de naam Lily, zo maakte de 27-jarige coureur via Instagram bekend. 'Welkom in de wereld, lieve Lily. Onze harten zijn voller dan ooit. Jij bent het mooiste cadeau en we houden heel veel van je', zette het koppel bij de reeks foto's.

Grand Prix van Miami

De Grand Prix van Miami is anders ingedeeld dan de meeste raceweekends in de Formule 1, vanwege de sprintrace. Vrijdag werd de eerste en enige vrije training gereden, waarna in de avond de kwalificaties voor de sprintrace op het programma stond. Verstappen kwalificeerde zich als vierde.

Na de sprintrace wordt om 22.00 uur Nederlandse tijd de kwalificatie gereden. De race begint op zondagavond om 22.00 uur.