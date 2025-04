Max Verstappen laat grote rivaal vol twijfels achter: ‘Hij is daarin anders dan de rest’

Max Verstappen was jaren het uithangbord van Red Bull, maar hier en daar lijken er wat scheurtjes te ontstaan. Om die reden wordt de Formule 1-coureur wel eens gekoppeld aan teams als Mercedes en Aston Martin. Maar Lando Norris ziet een heel ander scenario ook wel voor zich.

Op de vraag van The Sun of Verstappen na dit jaar een sabbatical neemt, antwoordt Norris: "Bij Max weet je het nooit, hij is daarin anders dan de rest. Max komt binnen om te winnen en te laten zien dat hij beter is dan de rest en dan gaat hij weer naar huis. Dat is zijn houding, daar heb ik respect voor."

"Je weet het maar niet", gaat Norris verder. De Britse coureur van McLaren kreeg de vraag omdat Verstappen ieder moment vader kan worden. Daarnaast heeft de Nederlander al vier wereldtitels gewonnen. Volgens Norris is Verstappen niet iemand die per se op zoek gaat naar een achtste, wat hem een record op zou leveren.

Toekomstplannen Max Verstappen

"Hij heeft vaker gezegd ook in andere categorieën te willen racen, en Max wil gewoon van zijn leven genieten", weet Norris. "Hij is er niet mee bezig om voor altijd herinnerd te worden en dat soort dingen. Hij wil gewoon winnen. Max kan doen wat hij wil."

Concurrentiestrijd

Het seizoen is enigszins bijzonder begonnen. Vooraf waren alle ogen gericht op Norris (die in de snelste auto rijdt) en Verstappen (die de afgelopen vier jaar wereldkampioen werd), maar beide coureurs wonnen pas één keer. Norris' teamgenoot Oscar Piastri maakte in de eerste weken van het F1-seizoen indruk door de andere drie zeges te pakken. De Australiër gaat dan ook aan de leiding van de WK-stand.

Nu alle races in Azië zijn geweest, hebben de coureurs een week rust verdiend. Het seizoen gaat verder met de Grand Prix van Miami, van 2 tot en met 4 mei.