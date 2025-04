Dit is Oscar Piastri: nieuwste rivaal Max Verstappen zorgde al vóór carrière voor opschudding in F1

Oscar Piastri imponeert dit seizoen met liefst drie zeges in de eerste vijf Formule 1-races. En dat terwijl alle ogen voorafgaand aan dit seizoen op Max Verstappen en Piastri's teamgenoot Lando Norris waren gericht. Wie is de 24-jarige Australiër precies?

Dat Piastri goed kon rijden, werd een paar jaar geleden al duidelijk. In 2018 ging hij in de raceklasse Eurocup Formule Renault 2.0 rijden. In zijn tweede seizoen werd hij direct kampioen, wat hem een plekje opleverde in de jeugdopleiding van Renault. Ondertussen mocht Piastri voor Prema in de Formule 3 rijden. Daar pakte hij in zijn eerste seizoen, het is op dat moment 2020, meteen de titel.

Piastri versloeg onder andere Logan Sargeant (voormalig F1-coureur) en de talentvolle Theo Pourchaire. Prema promoveerde hem naar de Formule 2 en ook dáár kroonde de Australiër zichzelf in zijn eerste seizoen tot allerbeste. Hij trad daarmee in de voetsporen Charles Leclerc en George Russell, die ook als rookie het wereldkampioenschap in de F2 pakte.

Niet genoeg voor plek in F1

Drie keer op rij kampioen. Op naar de Formule 1, zou je zeggen. Maar Piastri moest nog even geduld hebben, want Alpine (voorheen Renault, waar Piastri zijn jeugdopleiding genoot) had geen plek voor hem in 2022. Esteban Ocon en Fernando Alonso hadden namelijk al een zitje bij het F1-team.

List van Alonso en Piastri

Die Alonso speelt een opvallende rol in de verdere carrière van Piastri. Alpine had aan het einde van 2021 een mooi plan uitgestippeld: we verlengen het contract van Alonso voor één seizoen en brengen het jaar daarna de talentvolle Piastri. Maar Alonso besloot onder één hoedje te spelen met Piastri. Ze kwamen erachter dat als Alonso lang genoeg wachtte met een besluit nemen, de talentvolle Australiër 'transfervrij' werd door een clausule in zijn contract.

En dat gebeurde dan ook: nadat Alonso bekendmaakte te vertrekken bij Alpine, maakte het team trots bekend Piastri te tekenen voor het nieuwe jaar. Reden voor de talentvolle coureur om er een tweetje uit te slingeren: 'Ik begrijp dat er een persbericht naar buiten is gebracht. Dat klopt niet: ik rij volgend jaar niet voor Alpine.'

Eerste racewins

Zeer pijnlijk voor Alpine, maar des te fijner voor McLaren. De Britse renstal kon Piastri gratis ophalen. In zijn eerste seizoen, in 2023, won hij de sprint bij de Grand Prix van Qatar. Vorig jaar was hij de snelste bij de races in Hongarije en Azerbeidzjan.

En dit seizoen is hij tot nu toe de grote man in de Formule 1. Verstappen wist maar één zege te pakken, evenals Norris. En terwijl die twee kemphanen vechten om één been, gaat Piastri er mee heen. De teller staat inmiddels op drie zeges dit seizoen en daarmee heeft hij een kleine voorsprong te pakken in het kampioenschap. De weg naar Rome is nog héél lang, maar er is geen reden te bedenken om de stoïcijnse coureur niet als een van de titelfavorieten te bestempelen.

Vriendin van Oscar Piastri

Aan zijn zijde staat Lily Zneimer. Dat is een 23-jarige Engelse, die haar accounts op sociale media goed afgeschermd houdt. Ook is ze niet wekelijks bij de races van haar vriend aanwezig. Toch deelt Piastri wel eens een kiekje van hem en zijn vriendin. De twee daten al sinds ze ongeveer zeventien jaar zijn. De coureur zat namelijk sinds zijn veertiende al op een kostschool in Engeland, om zo meer tijd over te houden voor het race. Ook Zneimer zat op die school in Hertford.