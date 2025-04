'Schitterend vooruitzicht' voor Max Verstappen geopperd: 'Om hem wekelijks kleurenblind te racen'

Max Verstappen kan na dit seizoen zomaar eens van team veranderen. Eén van de mogelijkheden is Aston Martin, waar momenteel Fernando Alonso en Lance Stroll rijden. AD-columnist Arjan Schouten ziet al helemaal voor zich hoe dat eruit zou komen te zien.

Schouten wijdt zijn column volledig aan Lance Stroll, die dit weekend een negatief record op zijn naam zette. De Canadese coureur viel in Saoedi-Arabië voor de 75e keer uit in Q1. Geen enkele andere rijder ooit viel zó vaak in het eerste deel uit van de kwalificatie. 'Een record dat uistekend matcht met zijn status', oordeelt de F1-watcher van het Algemeen Dagblad.

Volgens Schouten rijdt Stroll alleen maar in de Formule 1 wegens het geld dat zijn vader meebrengt naar de sport. Lawrence Stroll is de grote baas bij Aston Martin. 'Was hij niet de zoon-van mede-eigenaar en Aston Martin-teambaas Lawrence Stroll geweest, dan hadden ze hem allang uit die auto gedonderd. Of - waarschijnlijker - hij was er nooit in beland.'

Ergeren aan Stroll

Stroll is na Verstappen de jongste coureur ooit in de hoogste autoklasse. Inmiddels staat de teller al op 171 races. De F1 noemt zichzelf de klasse waar de twintig meest getalenteerde rijders in actie komen, maar volgens Schouten is die claim dankzij de aanwezigheid van de Canadees 'discutabel'. 'Het is van alle tijden, maar het blijft om je kapot aan te ergeren als fan.'

Schouten heeft dan ook de stiekeme hoop dat Verstappen volgend seizoen bij Aston Martin gaat rijden. Het liefst naast de 43-jarige Alonso, die in het verleden al twee wereldkampioenschappen pakte en altijd lovend is over zijn Nederlandse collega.

Stroll en Verstappen als teamgenoten

Maar als Stroll dan toch bij Aston Martin blijft, wil Schouten hem wel eens zien met Verstappen naast zich. 'Al is het alleen maar om de Canadees wekelijks kleurenblind te racen. Schitterend vooruitzicht.'

Alle races in Azië zijn nu geweest en de coureurs hebben een weekend rust verdiend. Begin mei gaat het circus weer verder in de Verenigde Staten. De Grand Prix van Miami staat gepland op 4 mei. Daarna is er weer een week rust, waarna er een triple-header in Europa op het menu staat.