Max Verstappen heeft donderdagnacht zijn eerste vrije trainingen van het nieuwe Formule 1-seizoen gereden. De Nederlander klokte de derde tijd achter de tot nu toe superieure Ferrari's tijdens VT 1 in Australië. In vrije training twee was Verstappen een stuk minder te zien.

Charles Leclerc was in het Australische Melbourne de snelste met een ronde van 1.20,267. Daar gaf de Nederlandse viervoudig wereldkampioen van Red Bull 0,522 seconde op toe. Lewis Hamilton reed de tweede tijd.

Verstappen (28) gaf de afgelopen weken al aan dat hij bij de Grote Prijs van Australië niet direct verwacht mee te doen om de zege, al weigerden ook andere coureurs de favorietenrol te pakken. Lando Norris werd vorig jaar wereldkampioen met 2 punten meer dan Verstappen.

Nieuwe F1-regels

Veel is ook nog onvoorspelbaar in de Formule 1 door de nieuwe regels. De koningsklasse is overgestapt op een nieuwe motor die voor de helft elektrisch en voor de andere helft met een verbrandingsmotor wordt aangedreven. Daardoor moeten coureurs soms gas terugnemen om de accu op te laden.

Wie binnen een seconde van zijn voorganger rijdt, krijgt tijdelijk meer vermogen dat de rest van de ronde kan worden ingezet. Daarnaast kunnen coureurs op rechte stukken een speciale modus inschakelen, wat ervoor zorgt dat de auto met minder luchtweerstand een hogere topsnelheid bereikt.

Vrije training twee

Om 06:00 uur vrijdagochtend stond ook de tweede vrije training van de F1 in Melbourne gepland. Daar moest Verstappen al heel snel stilstaan in de pitstraat. Vooralsnog is het nog onbekend waarom de Nederlander daar stil stond. Al snel werd hij opgehaald door zijn team en naar de pitbox gebracht. Hamilton klokte al snel de rapste tijd, maar de Engelse routinier nam ook veel risico. Dat zorgde bijna voor een botsing met Franco Colapinto in de pitstraat. Zo gebeurde er in de vrije training direct een hoop vanaf de start.

Uiteindelijk klokte Verstappen wel een tijd, maar daarmee kwam hij niet in de buurt van de top 10 tijden bij de tweede vrije training. Verstappen ging vervolgens op de zachte banden toch nog meedoen in VT2, want daarna noteerde de Nederlander de zesde tijd. Richting het einde van de vrije training nam Verstappen echter iets te veel risico. De Red Bull-coureur kwam in het gras en het grint terecht en verloor daarbij wat onderdelen, maar hij kon wel blijven doorrrijden.

Uiteindelijk was het Oscar Piastri die in de tweede vrije training de snelste was. Verstappen zijn beste notering bleef de zesde plaats.