Max Verstappen lacht als boer met kiespijn na mislukte GP Miami: 'Laat maar lekker zitten'

De Grand Prix van Miami is niet gelopen zoals Max Verstappen graag gezien had. De Red Bull-coureur startte vanaf pole position, maar eindigde buiten het podium. Er ging opnieuw van alles mis. "Nul komma nul kans."

Een gefrustreerde Verstappen verscheen voor de camera van Viaplay. De Nederlander werd vierde achter Oscar Piastri, Lando Norris en George Russell. Die laatste had het geluk van de virtual safety car. "Het was gewoon niet goed genoeg. Nul komma nul kans."

'Daarvoor ben ik er niet'

Met een gefrustreerde glimlach spreekt Verstappen verder over de mislukte GP in Miami. "Ik had nog wel wat geprobeerd met die McLarens, had toch niets te verliezen. Ja, beetje lol. Kan er toch niks meer van maken. Dat dan die VSC (Virtual Safety Car, red.) kwam, ja dat kan gebeuren. Maakt niet zoveel uit of je nu derde of vierde wordt. Daarvoor ben ik hier natuurlijk niet."

'Laat maar zitten'

Verstappen worstelde opnieuw met zijn auto. De balans en de remmen lieten te wensen over. In de achtervolging op Russell miste de Nederlandse F1-coureur simpelweg snelheid. Hij gaf op. "Ik kon 'm gewoon niet goed volgen. Zodra ik ook maar een beetje harder wilde gaan, werden de banden weer warmer en kon je gewoon weer niet aanvallen. Dus op een gegeven moment dacht ik ook gewoon van laat maar lekker zitten."

"Ik hield m binnen die vijf seconden. Ik dacht ook zo iets van ik rij 'm lekker naar huis. Ik heb geen zin om hier te proberen om in die drs te komen, wat hier toch helemaal niets uitmaakt."

Stand WK

Het verschil tussen Verstappen en de McLarens in het kampioenschap is opnieuw groter geworden. De Red Bull-coureur haalde in de sprintrace geen punten. Piastri gaat aan de leiding met 131 punten, terwijl Norris volgt met 115 punten. Verstappen bungelt op plek 3 met 99 punten. Teamgenoot Yuki Tsunoda pakte dit seizoen slechts negen punten.