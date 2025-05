Pijnlijke boordradio's van Max Verstappen in Miami na gevechten met de McLarens: 'Waardeloos'

Max Verstappen had het zwaar in zijn Red Bull-auto, ook weer in Miami. De Nederlander begon de race in Amerika vanaf pole position, maar werd ronde na ronde meer en meer in de steek gelaten door zijn auto. Dat zorgde voor pijnlijke boordradio's.

In de eerste bochtencombinatie was Verstappen nog ijzersterk. Hij sloeg de aanval van Lando Norris af. Zijn rivaal van McLaren werd terug gedwongen en moest aan een mini-inhaalrace beginnen. Verstappen riep na het gevecht meteen over de boordradio naar zijn team dat Norris 'er echt niet naast zat' en het dus zijn bocht was. Hij vreesde duidelijk voor een herhaling van de GP van Saoedi-Arabië, toen Verstappen gestraft werd voor een actie tegen Piastri.

'Waardeloos'

Maar waar de FIA in Jeddah keihard was voor Verstappen, daar kozen de stewards in Miami de kant van de Red Bull-coureur. Maar dat was allemaal maar voor de sier, want de Nederlander worstelde vervolgens zo erg met zijn auto dat hij zijn leidende positie uit handen moest geven. Eerst ging Piastri er op snelheid voorbij. Verstappen kon wel verdedigen, maar klaagde vrijwel meteen over zijn remmen. "Deze dingen man, ze zijn waardeloos", riep hij naar zijn team.

'Totaal uit balans'

Diezelfde remmen had de Nederlander keihard nodig tegen Norris. De Engelsman van McLaren dook meteen na het gevecht met Piastri op in de spiegels van Verstappen. Binnen no-time was ook de nummer twee in de WK-stand de vloekende Nederlander voorbij, die weer klaagde tegen de Red Bull-mensen aan de muur. "Deze auto is totaal uit balans, alles gaat door elkaar", vond Verstappen van de balans in zijn auto. Tot zijn grote spijt waren de gevechten met de McLarens zo weer voorbij en werd hij weer terugverwezen tot 'best of the rest'.

Pijnlijke boordradio's

Er was nog hoop op regen in Miami, dat de race op het circuit nog helemaal om kon gooien. Verstappen wordt niet voor niks de regenmeester genoemd en kan ten opzichte van zijn jonge concurrenten daarin het verschil nog maken. Maar de hulp van de weergoden bleef uit. Maar waar de boordradio's van Verstappen pijnlijk duidelijk maakten hoe het met de Red Bull-auto gesteld is, kan het altijd erger. Lees hieronder maar eens wat er bij Ferrari gebeurde in Miami.