Max Verstappen kon tijdens de laatste rondes van de GP van Italië op Monza niet anders dan McLaren uitlachen. De Nederlandse Formule 1-coureur pakte in een galavoorstelling zijn derde zege van het seizoen en maakte dankbaar gebruik van geblunder van zijn concurrenten van het oranje raceteam.

Verstappen had bij de eerste rondes 'last' van Norris, die een waanzinnig goede start had. Na wat gesteggel op de baan pakte de Nederlander de leiding en reed hij onbedreigd weg bij zijn concurrenten en kwam hij met een voorsprong van twintig seconden op de McLarens als eerste over de streep. Achter hem zorgde McLaren voor verbazing met enkele rare acties. Norris kwam als laatste van de twee topcoureurs naar binnen voor zijn pitstop, maar het team liet hem in de steek. Bijna zes seconden duurde de stop, waardoor Piastri met een razendsnelle pitstop van 1,9 seconden voorbij kon.

Teamorders

Daarmee was de strijd om P2 gestreden in het voordeel van de Australische leider in de WK-stand. Hij was er ruim voorbij en met nog een handvol rondes te gaan, mocht Piastri door voor P2 achter Verstappen. Maar het team greep in en vroeg Piastri om de fout van het team bij Norris goed te maken op de baan door de Engelsman voorbij te laten. "Daarna krijgen jullie de vrijheid om te racen", was de halfbakken goedmaker van McLaren aan de pitmuur. Maar van racen was geen sprake meer met nog drie rondjes te gaan.

Lachende Verstappen

Red Bull kwam vervolgens op de boordradio van raceleider Verstappen om te vertellen dat Piastri en Norris weer van positie hadden gewisseld achter hem. Hij grinnikte duidelijk hoorbaar en reageerde gevat: "Alleen maar vanwege een slechte pitstop van Norris?", zei hij lachend, doelend op de geste van Piastri om zijn teamgenoot uit de brand te helpen. "Ze willen de coureurs een zo eerlijk mogelijke kans op de wereldtitel geven", was de uitleg van Verstappens team.

'Dit is bullshit'

Bij Viaplay snapten de commentatoren helemaal niks van de teamorders. "Dit is bullshit, echt een enorme bullshit", riepen Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg vol verbazing uit. "Ik snap hier helemaal niks van, waarom doen ze dit? Hier zal nog wel een hartig woordje over gesproken gaan worden. Piastri hoeft de fouten van het team niet goed te maken."