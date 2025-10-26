In aanloop naar de Grand Prix van Mexico zei Max Verstappen dat hij "perfecte weekenden" nodig heeft om mee te doen om de titel. Een vijfde plek bij de kwalificatie helpt daar niet bij. Na afloop somde de viervoudig wereldkampioen op wat er allemaal mis was met zijn RB21.

Verstappen noemde het een "heel lastige kwalificatie". De Nederlander had het vooral lastig in sector 2, zowel in de laatste vrije training als de kwalificatie. "Die sector was totaal niet te doen. Er zat geen balans in, ik kon hem (bocht 9, red.) niet aanvallen. Alleen maar glijden, onderstuur, overstuur. Niet goed", was Verstappens conclusie bij Viaplay.

"We waren overal slecht, maar sector 2… Je hoeft alleen maar naar mijn on-board te kijken en dan weet je al genoeg. Het is bizar slecht in de slechte bochten."

'Het is totaal mislukt'

Verstappen werd nog eerste in de tweede vrije training, maar koopt daar achteraf helemaal niets voor. "Het bleek dat andere nog niet helemaal voluit gingen", was zijn reactie. "Geen een ronde voelde goed aan vandaag. Geen balans, geen grip ook. Ik verwacht dat het morgen alleen maar erger wordt", waren zijn ietwat teleurstellende woorden richting zijn fans.

"Alle longruns waren gewoon slecht. Dat gaat met de balans die ik in de kwalificatie had niet beter worden", verzekerde hij. Hij kreeg de vraag van de verslaggever of de balans nog enigszins was verbeterd sinds de laatste vrije training. "Nee, dat is totaal mislukt", reageerde hij.

Grand Prix van Mexico

Zondag gaan om 21.00 uur de lampen uit. Dan begint Verstappen vanaf P5 aan de race. Voor hem staan: Lando Norris, Charles Leclerc, Lewis Hamilton en George Russell. WK-leider Oscar Piastri start slechts als zevende.

Hij leidt de dans met 346 punten, 14 meer dan teamgenoot Norris. Verstappen heeft dankzij drie overwinningen in de laatste vier races de achterstand op de twee coureurs van McLaren fors teruggebracht en weer leven geblazen in de titelstrijd. De Nederlander heeft er 40 minder dan Piastri.