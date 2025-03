Max Verstappen meldt groot probleem bij Ferrari-coureur Charles Leclerc

Formule 1 is uit de winterslaap opgschrokken door het geraas van twintig racende bolides. De Grand Prix van Australië was het startschot van het nieuwe seizoen en inmiddels is het hele circus in China aanbeland. Dat betekent ook dat de WAGS (vrouwen en vriendinnen) van de coureurs meer in beeld komen. We stellen er enkele aan je voor.