Nieuwe teamgenoot van Max Verstappen krijgt vlak voor GP van China nog een klap te verwerken

Liam Lawson heeft vlak voor de Grand Prix van China nog een 'straf' gekregen. De nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing kwalificeerde zich al als allerlaatste, maar daar komt nu nog een schepje bovenop.

Lawson moet namelijk vanuit de pitstraat beginnen, nadat hij nog aanpassingen heeft laten doen aan zijn ophangsysteem. De Nieuw-Zeelander heeft dus niet de mogelijkheid om bij de start direct coureurs in te halen.

De 23-jarige coureur kent een matige start van het seizoen. Lawson kwalificeerde zich voor de eerste race van het jaar - in Australië - als achttiende en viel uiteindelijk uit. Voor de kwalificatie van de sprintrace in China kwam hij niet verder dan de laatste plek en dat was een dag later bij de kwalificatie voor de echte race niet anders: P20.

Teamgenoot van Verstappen

Waar Lawson aan kan vasthouden, is dat hij bij de sprintrace wel een paar posities won. Hij werd uiteindelijk veertiende. Teamgenoot Verstappen staat er een stuk beter voor: de Nederlander werd tweede in Australië, derde bij de sprintrace in Beijing en begint zondagochtend als vierde aan de GP van China.

Zware taak voor Lawson

Het is al jaren een interessant fenomeen om te zien hoe de coureur náást Verstappen presteert. Sinds Daniel Ricciardo weg is bij Red Bull, is er geen rijder meer geweest die het tempo van de viervoudig wereldkampioen ook maar enigszins kon bijbenen. Sergio Pérez hield het nog het langst vol, maar moest na een zwak 2024 zijn stoeltje afgeven.

Lawson krijgt nu de kans om zich te laten zien, ondanks dat hij voor dit seizoen pas elf races in de Formule 1 had gereden (verdeeld over twee seizoenen). Door de eerdere geflopte coureurs bij Red Bull ligt hij direct onder een vergrootglas.