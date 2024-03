Max Verstappen moet Arabische les die hij onlangs had mogelijk snel toepassen: 'Abtal Al Aalam'

Het onderzoek van de FIA naar Mercedes-teambaas Toto Wolff en zijn vrouw Susie over mogelijke belangenverstrengelingen krijgt nog een staartje. In december 2023 maakte de federatie bekend dat er mogelijk iets mis was, maar twee dagen later stopte het dat onderzoek alweer. Het bleef daarna lang stil, maar Susie Wolff heeft nu juridische stappen aangekondigd.