'Max Verstappen erg dicht bij deal met Mercedes': voormalig Formule 1-coureurs kennen geen twijfel

Het hele Formule 1-circus is neergedaald in Melbourne voor de Grand Prix van Australië na een weekje rust. Ondanks die pauze gonst het nog steeds van de geruchten in de paddock. Zo denken twee oud-coureurs te weten dat Max Verstappen dicht bij een pikante overstap naar Mercedes is.

Dat verhaal speelt al een tijdje. Door de chaos achter de schermen - de ruzie tussen het kamp van Christian Horner en die van Helmut Marko en Jos Verstappen - zou een vertrek bij Red Bull dichterbij zijn dan ooit. "Het helpt de situatie van Red Bull, dat de beste coureur van de wereld heeft, niet", verzekert de 59-jarige oud-coureur Johnny Herbert tegenover The Sun.

Herbert denkt dat Red Bull Verstappen op deze manier naar de uitgang duwt. "Ik heb gehoord dat ze dicht bij een deal met Mercedes zijn", onthult hij. "Het lijkt stom om te doen, hun grootste troef is niet de Christian Horner-show. Het gaat om de Max Verstappen-show, aangezien hij alles races en wereldkampioenschappen wint voor Red Bull." Toch zou Herbert het niet slim vinden als de Nederlander daadwerkelijk vertrekt bij het blikjesteam.

'Dat vindt Max niet fijn': Jos Verstappen verwacht langdurige machtsstrijd bij Red Bull Max Verstappen heerst in de Formule 1, maar bij zijn team Red Bull rommelt het enorm achter de schermen. Het lijkt erop dat er machtsstrijd bezig is waarbij teambaas Christian Horner, adviseur Helmut Marko en Jos Verstappen, de vader van Max, een belangrijke rol spelen. Verstappen senior denkt dat het einde nog niet in zicht is.

"Jos (Verstappen, red.) heeft gezegd dat het vernietigend zal werken en het team uit elkaar zal scheuren en ik denk dat het veel te lang heeft geduurd", zegt hij over de soap. Volgens Herbert zou het 'gek' zijn als Horner blijft zitten vanwege zijn 'arrogantie'. "Hij zou er over na moeten denken om een stap opzij te doen."

Herbert racete zelf van 1999 tot 2000 in de Formule 1. Hij won drie races en was meerdere jaren als teamgenoot van Michael Schumacher, met wie hij goed bevriend is.

Ralf Schumacher

Herbert staat niet alleen in zijn idee. Ook de Duitse oud-coureur Ralf Schumacher denkt te weten hoe het zit en reageert bij het Duitse Sport 1 op de vraag of hij Verstappen naar Mercedes over ziet stappen. "De kansen zijn groot", aldus de 48-jarige broer van Michael. "Want waar moet Verstappen heen als hij niet langer bij Red Bull wil blijven? Ferrari is uitgesloten, Audi is nog niet competitief. Dus dat blijft Mercedes over. Ik geloof ook dat Max, met zijn natuurlijke, eerlijke karakter, heel goed bij Mercedes zou passen. Het zou perfect zijn voor Toto."

Ralf Schumacher © Getty Images

Een overstap naar Mercedes zou voor Verstappen qua auto wel een flinke achteruitgang zijn, beseft ook Schumacher. Wereldkampioen worden zit er dan even niet in. "Daarvoor heeft Mercedes te veel achterstand op de concurrentie", aldus de Duitser, die tussen 1997 en 2007 zes GP's won. "Zelfs als Max echt – zoals vermoed – 0,3 seconden sneller is dan de rest, zou dat op dit moment niet genoeg zijn om te winnen. Maar het zou alles zonder enige twijfel spannender maken."

Grand Prix van Australië

Verstappen bevindt zich momenteel in Melbourne voor de Grand Prix van Australië, de derde race van het seizoen. De Nederlander zal ongetwijfeld vragen krijgen over het hele gebeuren, al vindt hij dat volgens vader Jos 'niet fijn'. Wat wel zeker is, is dat de Nederlandse F1-fans vroeg uit de veren moeten om Verstappen in actie te zien.