Max Verstappen geeft 'persoonlijke verklaring' over mogelijk vertrek bij Red Bull: 'Het zou een mooi verhaal zijn'

Na woelige weken hoopte Max Verstappen in Melbourne op een rustiger raceweekend, maar natuurlijk ging het ook daar op de mediadag meteen weer over alle perikelen binnen Red Bull Racing. De Nederlandse Formule 1-held sprak over zijn mogelijke vertrek daar.

Want ziet hij zichzelf ooit bij Mercedes racen? Wat hij vond hij van de uitspraak van Toto Wolff, die in Saoedi Arabië vertelde hem er graag bij te hebben. Voelt hij zich binnen Red Bull Racing nog wel comfortabel?

Max Verstappen kreeg de toekomst gerelateerde vragen weer voor zijn kiezen in de paddock van Albert Park, waar hij voor het eerst in twee weken tijd weer voor een microfoon verscheen. Hij had op een rustiger weekendje gehoopt, vertelde hij. "Het leidt me allemaal niet af, ik kan makkelijk uitschakelen als ik de paddock verlaat. Maar als je me nu vraagt: zou je niet liever wat meer praten over die goede auto? Ja, natuurlijk."

Verstappen gaat in op mogelijk vertrek bij Red Bull

Verstappen, drievoudig wereldkampioen, weet hoe F1 werkt. Dus probeerde hij in het zonnetje op het terras van Red Bull Racing in Melbourne zo goed als hij kon op alle vragen een helder antwoord te geven. Maar zonder de interne machtsstrijd die gaande is binnen Red Bull Racing nog eens helemaal uit te serveren in het vraaggesprek met de pers, bleef de strekking van zijn verhaal hetzelfde.

Hij ziet best nog wel een toekomst voor zichzelf binnen het team, in tegenstelling tot wat de hele wereld inmiddels lijkt te geloven, na weken van speculaties over een breuk. Maar daarin telt vooral de samenstelling van de belangrijke mensen om hen heen. "De core, die moet behouden blijven", vertelde Verstappen, zonder zelf ook maar één keer de naam van dr. Helmut Marko in de mond te nemen. Iedereen weet inmiddels toch wel dat zijn lot min of meer verbonden is met dat van de Oostenrijker die al sinds de tienerjaren van Verstappen een belangrijke rol in zijn leven speelt.

'Mijn intentie is om trouw te blijven aan mijn contract'

Gaat hij zijn contract, dat nog tot 2028 loopt, wel uitdienen, besloot een Britse journalist de Limburger maar gewoon op de man af te vragen. "Daarom heb ik dat contract in de eerste plaats getekend", reageerde Verstappen rustig, met een lach.

Om er vervolgens serieus op in te gaan: "Zoals ik al eerder gezegd heb, ik ben gelukkig binnen dit team. Maar het is absoluut heel belangrijk dat we de sleutelfiguren - dat zijn er velen, ik ga geen namen noemen - binnen het team behouden, voor een langere periode. Want die zijn verantwoordelijk voor de prestaties. Maar het is zeker mijn intentie om trouw aan die deal te blijven, ja", besloot Verstappen. "Zou ook wel een mooi verhaal zijn toch, voor mij persoonlijk. Om deel uit te maken van maar één familie, van één team."