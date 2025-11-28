McLaren-teambaas Zak Brown heeft zich op opvallende wijze uitgelaten over Max Verstappen. De Formule 1-coureur kruipt steeds dichter bij zijn WK-leider Lando Norris in het klassement. Hij vergelijkt het scenario met een horrorfilm.

Wat ooit een royaal gat was van 104 punten (na de Grand Prix in Zandvoort), is nu geslonken tot slechts 24 punten. Met nog twee races te gaan doet Verstappen weer helemaal mee in de strijd om de wereldtitel. Brown onthult dat hij altijd rekening heeft gehouden met een comeback van de Nederlander in de titelstrijd.

'Personage uit horrorfilms'

Nu, met nog twee races te gaan, staat Verstappen gelijk in punten met Piastri. Beide coureurs kijken tegen een achterstand van 24 punten aan op de huidige leider in de titelstrijd Norris. De viervoudig wereldkampioen nam vorige week een flinke hap uit zijn achterstand, nadat beide McLaren-coureurs na de race in Las Vegas werden gediskwalificeerd wegens een technische overtreding.

Gezien de resterende tijd tot het einde van het seizoen is de Brit de grote favoriet, maar bij McLaren zijn ze zich ervan bewust dat ze niet achterover kunnen leunen. "Hij is net zo’n personage uit horrorfilms. Net wanneer je denkt dat je ontsnapt bent, duikt hij weer op", vertelde Brown in aanloop naar de Grand Prix van Qatar.

'Wij hebben dat nooit gedacht'

De teambaas onthult dat ze Verstappen nooit hebben uitgesloten, ook niet toen hij mijlenver weg stond. "Toen Max 104 punten achterstond, dachten mensen dat hij geen kans meer had. Wij hebben dat nooit gedacht, en kijk waar we nu staan. Dit is sport. In hoeveel sporten hebben we dit al zien gebeuren?'', aldus de Amerikaan.

Volgens Brown behoren sensationele comebacks en spannende slotfases bij topsport. "Daarom zijn we niet boos over iets specifieks, dit is gewoon sport. Je leert, je leeft en je probeert het opnieuw. Ons zorgen maken over wat er in Vegas is gebeurd, zal ons morgen niet sneller maken."

Grand Prix van Qatar

De GP van Qatar is de laatste op de kalender met een sprintrace op het programma. De kwalificatie voor die sprintrace is vrijdagavond om 18.30 uur. De sprintrace zelf en kwalificatie voor de hoofdrace vinden beiden plaats op zaterdag. Om 17.00 uur op zondag gaan de startlichten uit voor de hoofdrace in het oliestaatje.

