Ferrari-coureur Lewis Hamilton kwam in Las Vegas niet verder dan een teleurstellende achtste plek. Maar dat is niet waar voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As zich het meest over verbaasden in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast.

Van As gooit een stelling op tafel, maar nog voordat ze hem heeft uitgesproken schiet Hoog al in de lach. “Even een stelling met betrekking tot Formule 1: een boete van 100 euro voor Lewis Hamilton is belachelijk… ja, het is gewoon een lachertje”, zegt Van As.

'Dan was ik blut geweest'

Hoog reageert droog: “Oneens, ik vind het veel te veel.” Ze lacht en corrigeert zichzelf: “Nee, ja eens. Hij reed 0,1 kilometer per uur te hard in de pitstraat. Er zijn natuurlijk strenge regels vanwege de veiligheid van iedereen die daar werkt, dat begrijp ik. Maar 0,1 kilometer… 100 euro? Dat wil je niet in het dagelijks leven. Dan was ik blut geweest.”

Volgens Hoog slaat de hoogte van de boete nergens op, maar ze ziet ook het dilemma. “Deze bedragen gaan natuurlijk nergens over in de Formule 1. Maar ja… wat je dan anders zou moeten doen? Geen idee.”

Van As sluit zich daarop aan: “Je moet ergens de lijn trekken. Dus moet er ook gewoon een regel zijn.” Hoog vult aan: “Een tijdstraf zou wel heel heftig zijn voor 0,1 kilometer per uur te hard rijden.” Van As: “Maar als je zo minimaal te hard gaat en ze maken de boete 5000 euro, vind ik óók debiel. Alsof je dat expres doet? Als je nou 90 rijdt, dan wel.”

Hoog zegt: “Maar binnen het miljardencircus dat de Formule 1 is, is 100 euro natuurlijk een lachertje. Maar er móét een boete op staan.” Van As reageert: “Het was sowieso niet zijn weekend. Hij was al niet blij… en dan ook nog die 100 euro.” Hoog grapt: “Hij moet nu even een nieuw sponsorcontractje gaan zoeken, denk ik.”

Verstappen profiteert volop

Het was in ieder geval wél het weekend van Max Verstappen. Hij begon ijzersterk en eindigde als winnaar. Na de race werden de twee McLarens gediskwalificeerd omdat hun auto’s niet aan de regels voldeden. Daardoor komt Verstappen opnieuw dichter bij Lando Norris: het verschil is nog maar 24 punten. Met nog twee races én een sprintrace te gaan, is de titelstrijd ineens weer helemaal open.

