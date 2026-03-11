Het Formule 1-seizoen is alweer in volle gang en na de GP van Australië afgelopen weekend is het komend weekend ook meteen weer vol gas tijdens de GP van China. Max Verstappen moet na zijn zesde plaats in Melbourne, weliswaar na een inhaalrace, meteen punten inhalen op zijn concurrenten. De weergoden zijn de Nederlander in Shanghai echter niet van extra hulp.

Kortgezegd is het weer tijdens de GP van China, met een speciaal weekend, rustig en behapbaar. De weersomstandigheden tijdens het tweede Grand Prix-weekend van het nieuwe Formule 1-seizoen zijn zonnig en droog. Het F1-circus strijkt een week na de openingsrace in Australië neer in China waar onder meer de eerste sprintrace van het seizoen wordt verreden.

Niet warmer dan 16 graden

Tijdens de eerste vrije training en de kwalificatie voor de sprintrace is het vrijdag zonnig en droog, zegt Weeronline. De temperatuur stijgt naar een graad of 14 en er waait een zwakke tot matige oostenwind. Bij de start van de sprintrace op zaterdag schijnt opnieuw de zon en is het ook weer droog. Daarbij staat opnieuw weinig wind, maar is het met 16 graden een tikje warmer.

Hoofdkwalificatie en race

De weersomstandigheden zijn tijdens de kwalificatie voor de hoofdrace, die vier uur later wordt verreden, niet veel anders. Op zondag tijdens de race trekken er af en toe wolkenvelden over, maar regen verwacht Weeronline niet. De wind is meest matig uit het noordoosten en het kwik geeft weer een graad of 16 aan.

Mercedes en Ferrari domineren

Na zijn overwinning in Australië gaat George Russell van Mercedes als kampioenschapsleider het tweede GP-weekend in. Zijn teamgenoot Kimi Antonelli is tweede en Ferrari-coureur Charles Leclerc staat op de derde plaats. Max Verstappen eindigde, na een inhaalrace in Melbourne, als zesde. Hij verwacht in China meer voorin mee te rijden, liet hij via zijn team Red Bull Racing weten.

"Er is nog veel te doen en er zijn veel lessen die we uit de eerste race kunnen trekken. We hopen deze week meer mee te doen in de strijd", zei de Nederlander.