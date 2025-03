Max Verstappen moet na bizarre slotfase zege aan rivaal Lando Norris laten in natte Grand Prix van Australië

Het lange wachten is eindelijk voorbij. In Melbourne is het nieuwe Formule 1-seizoen van start gegaan. Lando Norris heeft de Grand Prix van Australië op zijn naam geschreven, terwijl Max Verstappen genoegen moest nemen met de tweede plaats. De regerend wereldkampioen zag door een slippertje zijn concurrenten wegrijden, maar kon uiteindelijk gretig gebruik maken van de natte omstandigheden.

De race begon met een vertraging van 15 minuten, nadat rookie Isack Hadjar tijdens de formatieronde de controle over zijn auto verloor. Terwijl de Frans-Algerijnse coureur op lage snelheid rondreed was hij de controle over zijn Racing Bull ineens kwijt. Tergend langzaam schoof hij de bandenstapel in. De schade was dusdanig groot dat hij niet meer van start kon gaan. Hadjar was zichtbaar aangedaan, nadat hij zijn debuut in de Formule 1 in rook op zag gaan.

Chaotische openingsfase

Na de uitgestelde racestart ging het niet veel later wéér mis. In de vijfde bocht sloeg het noodlot toe voor Doohan die zijn eerste Formule 1-race vroegtijdig in het water zag vallen. Terwijl de safety car in was gegaan, zette Sainz even later ook zijn bolide in de muur. De Spanjaard die zijn debuut maakt voor Williams maakte dit weekend eerder nog veel indruk. Met al drie uitvallers na slechts een opwarmronde en een enkele raceronde, werd duidelijk hoe verraderlijk de natte omstandigheden waren.

Voor Verstappen verliep de openingsfase wél naar behoren. De viervoudig wereldkampioen verschalkte in bocht drie Piastri en klom zo naar de tweede plaats. Verstappen kon een aantal rondes in de buurt blijven van de andere McLaren coureur die aan de leiding van de wedstrijd ging. Toch kon hij niet voorkomen hoe Norris langzaam maar zeker afstand van hem nam.

Zeldzame fout Max Verstappen

Terwijl Norris zijn voorsprong op Verstappen steeds meer vergrootte, maakte Verstappen een fout in bocht 13. Bij het aanremmen blokkeerden de wielen van de Nederlander, waardoor hij de bocht ternauwernood kon halen. Piastri maakte gretig gebruik van de zeldzame fout van Verstappen en ging hem voorbij.

Het tempo van Verstappen zakte direct wat in, waardoor hij al snel de aansluiting bij de McLaren coureurs kwijtraakte. Het beste van de banden was er duidelijk af voor de Nederlander. "Als het blijft regenen moeten we gaan wisselen", klonk hij over de boordradio.

Lando Norris blijft Max Verstappen voor

De condities op het Albert Park Street Circuit bleven risicovol, zeker voor de coureurs met gebrek aan ervaring. Toch ging het ook mis met de doorgewinterde Fernando Alonso. Hij spinde met zijn Aston Martin en crashte achteruit in de muur. Nadat de baan was opgeruimd kon de safety car even later weer de baan opkomen. Norris en Piastri gingen allebei van de baan, waarbij Norris nog naar de pitstraat kon rijden, maar Piastri gleed een tweede keer van het asfalt en belandde in het gras. Verstappen bleef doorrijden, maar moest zich na twee ronden toch aanpassen en overstappen naar de intermediate-banden.

Tegen het eind van de race chrashten ook de Sauber van Gabriel Bortoleto en Yuki Tsunoda in zijn Racing Bulls. Voor de nieuwe teamgenoot van Verstappen, Liam Lawson, eindigde zijn Red Bull-debuutrace ook teleurstellend. Hij ging in de slotfase van de baan en viel pijnlijk uit. Met nog zes rondes te gaan werd de baan weer vrijgegeven en reden de veertien overgebleven coureurs op de intermediates rond. In de laatste ronden wist Piastri nog terug te vechten naar de tiende plaats, wat hem één WK-punt opleverde. Verstappen zette de druk op Norris intensief, maar de Brit wist net stand te houden.

