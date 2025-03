Dramatische start van nieuw Formule 1-seizoen: rookie gaat bij debuut direct huilend van de baan

Het Formule 1-seizoen is begonnen met een drama voor debutant Isack Hadjar. In een kletsnatte editie van de Grand Prix van Australië verliet hij in tijdens de formatieronde huilend het circuit.

Voor Hadjar eindigde de GP. De Fransman, die als elfde zou starten, crashte al tijdens de formatieronde. De 20-jarige Frans-Algerijnse rookie raakte de macht over zijn stuur kwijt en zette zijn wagen van Racing Bull in de betonnen muur, waarna hij tergend langzaam tegen de bandenstapel tot stilstand kwam.

Max Verstappen moet na bizarre slotfase zege aan rivaal Lando Norris laten in natte Grand Prix van Australië Het lange wachten is eindelijk voorbij. In Melbourne is het nieuwe Formule 1-seizoen van start gegaan. Lando Norris heeft de Grand Prix van Australië op zijn naam geschreven, terwijl Max Verstappen genoegen moest nemen met de tweede plaats. De regerend wereldkampioen zag door een slippertje zijn concurrenten wegrijden, maar kon uiteindelijk gretig gebruik maken van de natte omstandigheden.

Tranen vloeien bij Isack Hadjar

Het eerste F1-weekend begon nog zeer goed voor Hadjar. De Fransman liet een goede indruk achter. Zaterdag eindigde hij in de Racing Bull knap als elfde in de kwalificatie. Helaas voor Hadjar was de schade, na zijn uitstapje van de baan, dusdanig groot dat er een streep door zijn debuut kon worden gezet.

Een uiterst teleurgestelde Hadjar stond emotioneel naast de baan. Als beste rookie op de grid had hij hoge verwachtingen, maar door een 'rookie-fout' van de debutant was zijn race al voorbij nog vóór de start. Hadjar was zichtbaar aangeslagen na zijn crash en liep geëmotioneerd door de paddock. Anthony Hamilton, de vader van Lewis Hamilton, bood hem troost met een hartverwarmend gebaar.

Isack Hadjar has made contact with the wall at Turn 2 😦#F1 #AusGP pic.twitter.com/avk1A0GtGC — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

Uitgestelde start

Dankzij de crash van Hadjar werd de racestart met een kwartier uitgesteld. Hij was ook niet de einige die crashte. In totaal konden zes coureurs de race niet uitrijden. Uiteindelijk ging Lando Norris er met de zeg vandoor. Max Verstappen werd tweede en George Russell eindigde op plek drie.