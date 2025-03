Chaos bij openingsrace Formule 1: zes crashes en grote fout bij McLaren in Grand Prix Australië

De race in Australië kende een chaotisch begin, waarin naast de crash van Isack Hadjar ook Carlos Sainz en Jack Doohan hun kansen al in de eerste ronde zagen verdampen. Beide coureurs verloren in de openingsronde de controle over de auto op het spekgladde circuit. Dat zorgde uiteindelijk ook voor problemen bij Mc Laren.

Voordat het hele veld van start ging zette Hadjar al zijn Racing Bull in de bandenstapel. De Frans-Algerijnse rookie crashte in de opwarmronde en zag zo zijn debuut in de Formule vroegtijdig ten einde komen. Nadat de race werd uitgesteld ging het niet veel later wéér mis.

Dramatische start van nieuw Formule 1-seizoen: rookie gaat bij debuut direct huilend van de baan Het Formule 1-seizoen is begonnen met een drama voor debutant Isack Hadjar. In een kletsnatte editie van de Grand Prix van Australië verliet hij in tijdens de formatieronde huilend het circuit.

Carlos Sainz en volgende rookie crashen

De openingsfase van de Grand Prix van Australië verliep tumultueus. In de vijfde bocht sloeg het noodlot toe voor Doohan die zijn eerste Formule 1-race vroegtijdig in het water zag vallen. De 22-jarige coureur leerde bij zijn thuisrace direct een pijnlijke les. Doohan verloor bij het uitkomen van bocht 5 de controle terwijl hij gretig op het gas ging.

Terwijl de safety car in was gegaan, zette Sainz even later ook zijn bolide in de muur. De Spanjaard die zijn debuut maakt voor Williams maakte dit weekend eerder nog veel indruk. Maar Sainz raakte in de laatste bocht een witte lijn en belandde zo in de muur. "Ik had opeens heel veel aandrijving!", klonk de ervaren Spanjaard over de boordradio. Toch leek er bovendien een probleem met de elektronica te zijn.

Carlos Sainz is in the wall and out of the Grand Prix! 😱#F1 #AusGP pic.twitter.com/O5JOFt8ldO — Formula 1 (@F1) March 16, 2025

Chaotische openingsfase

Met drie uitvallers in slechts een opwarmronde en een enkele raceronde werd duidelijk hoe verraderlijk de natte omstandigheden waren. Het gebrek aan ervaring in de regen speelde de coureurs parten, aangezien de testdagen eerder dit seizoen in het zonnige Bahrein werden gehouden.

Fernando Alonso

Even later werd het gladde circuit ook Fernando Alonso fataal. Hij spinde met zijn Aston Martin en crashte achteruit in de muur. Tegen het eind van de race chrashte ook de Sauber van Gabriel Bortoleto.

Voor de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, Liam Lawson, eindigde zijn Red Bull-debuutrace ook teleurstellend. Hij ging ook in de fout in de slotfase.

Nieuwe teamgenoot Max Verstappen leert 'rare' Nederlandse gewoonte: 'Iedereen doet alsof dat normaal is' Formule 1-coureur Liam Lawson, de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, kijkt raar op van een Nederlandse gewoonte. Nu de 23-jarige samenwerkt met de Nederlandse wereldkampioen komt er een herinnering bij hem naar boven.

McLaren

McLaren reed de hele race ijzersterk en leek niet te kloppen. Lando Norris en Oscar Piastri sloegen een groot gat met de coureurs achter hen, totdat de regen ook bij hen roet in het eten gooide. Ze kwamen beiden in het gras terecht. Norris kon meteen weer door, maar Piastri moest achteruit terug het sfalt op, waardoor hij erg veel tijd verloor.

Verstappen kon heel even profiteren van de fout van Norris. Maar die pakte toch al snel de leiding weer over.