Max Verstappen na veelbesproken interview uit de wind gehouden in Miami, krijgt wel goed nieuws

Max Verstappen heeft een weekje kunnen afkoelen na de veelbesproken GP van Saoedi-Arabië. De Nederlandse Formule 1-coureur is inmiddels in Miami voor een nieuw raceweekend. Hij wordt in Amerika uit de wind gehouden.

Verstappen kreeg na een gevecht met Oscar Piastri in de eerste bocht in Jeddah een tijdstraf aan zijn broek. Dat bleek uiteindelijk het einde van zijn hoop op een goede klassificatie in de race. Na afloop hield de viervoudig wereldkampioen met moeite zijn lippen stijf op elkaar. Met zijn opvallende statement haalde hij de internationale media. Op de baan oogde hij geagiteerd, zeker toen de F1-baas met hem in gesprek ging.

Geïrriteerde Max Verstappen maakt opvallend statement vlak na veelbesproken finish in Saoedi-Arabië Max Verstappen kon niet anders dan zich neerleggen bij zijn tweede plaats na de GP van Saoedi-Arabië. De Nederlander zag Oscar Piastri de zege pakken in de loodzware race, maar was het duidelijk niet eens met de straf die hij kreeg voor een actie in de eerste ronde.

Geen persconferentie in Miami

Om nieuw gedoe rondom de Red Bull Racing-coureur te voorkomen, hoeft hij in Miami niet aan te schuiven bij de persconferentie. Zodoende wordt hij in Amerika uit de wind gehouden en hoeft de FIA niet te vrezen voor heftige commentaren van Verstappen. In plaats van de Nederlander worden teamgenoot Yuki Tsunoda en teambaas Christian Horner voor de microfoons gezet om vragen van journalisten te beantwoorden voorafgaand aan het raceweekend in de Amerikaanse badplaats.

GP Miami F1 | Max Verstappen kijkt hoopvol vooruit naar race in Verenigde Staten: dit zijn de tijden Max Verstappen maakt zich op voor de zesde grand prix van het seizoen. Het gaat allemaal nog niet vlekkeloos voor de Nederlander, maar hij heeft in Miami zeker wat om naar uit te kijken. Lees hier de tijden waarop je moet inschakelen voor de Grand Prix van Miami.

Ook goed nieuws

Verstappen hoorde ondertussen ook goed nieuws. De Grote Prijs van Mexico-Stad blijft namelijk nog drie jaar langer op de Formule 1-kalender. Het contract met het Autódromo Hermanos Rodríguez is verlengd tot en met 2028. De race vindt dit jaar plaats op 26 oktober. Het circuit ligt op 2200 meter hoogte en is 4,4 kilometer lang.

Alle begrip voor 'frustraties' Max Verstappen na dramatisch weekend in Mexico: 'Bij ons is dat echt een ander verhaal' Het werd in Mexico bepaald niet het weekend van Max Verstappen. De Nederlandse wereldkampioen kende moeizame vrije trainingen, krabbelde weer op tijdens de kwalificatie, maar zag het vervolgens tijdens de race weer helemaal mis gaan. Er is veel begrip voor de frustratie van de Formule 1-coureur.

Succesvolle Verstappen in Brazilië

De Brit Jim Clark won de eerste race in 1963. Max Verstappen is met vijf overwinningen (2017, 2018, 2021, 2022 en 2023) de succesvolste coureur in Mexico-Stad. Verstappen eindigde vorig jaar als zesde achter de Spaanse winnaar Carlos Sainz. De GP van Mexico-Stad heeft een lange historie. De race werd tussen 1963 en 1970 en later tussen 1986 en 1992 verreden. In 2015 keerde de GP terug op de kalender. Sindsdien is er ieder jaar in de Mexicaanse hoofdstad gereden, behalve in 2020 toen de race wegens corona werd geannuleerd.