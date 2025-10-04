Er gebeurt dit weekend iets unieks in de Formule 1: autosportbond FIA heeft namelijk een officiële hittewaarschuwing afgegeven. De coureurs moeten daardoor kiezen: een koelvest of een halve kilo extra ballast. Max Verstappen vindt er het zijne van.

Door de verwachte temperatuur van zo'n 31 graden, zelfs bij een avondrace, is er in Singapore gekozen voor een hitteplan. Er gaan geruchten rond in het paddock dat de koelvesten volgend jaar verplicht kunnen worden om met koelvesten te rijden. Dat vinden sommigen maar niks, waaronder Verstappen.

'Belachelijk'

"Ik vind dat het een optie moet zijn", stelt de Nederlander die vier keer wereldkampioen werd in de Formule 1. "Je moet zelf kunnen kiezen of je het koelvest wil dragen of niet. Dit seizoen is het nog een keuze, maar volgend jaar misschien niet meer. Daar ben ik het niet mee eens. Ik vind het zelfs belachelijk. Het is voor je eigen veiligheid en hoe jij je erover voelt, dus ik vind niet dat het een verplichting moet worden."

Het is nog niet zeker of de regel doorgevoerd gaat worden in het nieuwe Formule 1-jaar. Het koelvest was een van de onderwerpen tijdens een vergadering met de coureurs vrijdagavond in Singapore. De meningen daarover waren verdeeld.

Aan- of afhaken

Verstappen hoopt in Singapore aan te haken bij de McLarens in de strijd om de wereldtitel. Door zijn goede prestaties in de laatste races is een vijfde achtereenvolgende wereldtitel niet ondenkbaar, maar nog altijd zijn Oscar Piastri en Lando Norris de grote favorieten. Zaterdagmiddag staat de kwalificatie op het programma, terwijl zondag de race wordt gereden.