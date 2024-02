Max Verstappen, Novak Djokovic of Lionel Messi? Wie wint de Laureus Award dit jaar?

De nominaties voor de Laureus Award 2024 zijn bekendgemaakt. De prijs wordt sinds 1999 uitgereikt aan de beste sporters, sportsters en sportteams ter wereld. Dit jaar zijn er twee Nederlandse kanshebbers.

Allereerst Max Verstappen. De Nederlandse Formule 1-coureur won de prijs van Sportman van het Jaar in 2022 al eens en kan de tweede worden in zijn sport die voor de tweede keer deze award in de wacht sleept. Michael Schumacher deed dit twee keer. Lewis Hamilton won in 2020. Ook het team van Verstappen, Red Bull Racing, is genomineerd.

De Groot

Diede de Groot is rolstoeltennister en won in 2023 alle Grand Slamtoernooien. Zij kan de tweede Nederlandse worden die een prijs wint in deze categorie. In 2008 mocht Esther Vergeer deze in ontvangst nemen. Zij was actief in dezelfde sport als De Groot.

Kanshebbers

Andere grote namen bij de nominaties zijn Novak Djokovic, Lionel Messi, Erling Haaland, Simone Biles, Sebastien Haller, Aitana Bonmati en Shericka Jackson. Op 22 april zullen in Madrid de winnaars bekend worden gemaakt.