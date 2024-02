Lewis Hamilton onthult dat zelfs zijn ouders niets wisten van Ferrari-move: 'De moeilijkste beslissing'

De storm rond Lewis Hamilton is inmiddels een beetje gaan liggen. Begin februari maakte hij bekend in 2025 over te stappen van Mercedes naar Ferrari. Een overgang die hij lang geheim hield voor de wereld, zelfs voor zijn ouders en goede vrienden.

"Het gebeurde allemaal erg snel. De kans deed zich voor en ik had niet veel tijd om na te denken. Ik moest op mijn gevoel afgaan en besloot de stap te nemen", zei Hamilton in de BBC-podcast Back at Base .

Ouders Hamilton wisten niets van stap naar Ferrari

"Ik heb mijn gevoel en hart gevolgd, en ik heb met niemand gesproken. Ik wilde het echt voor mezelf doen en moest uitzoeken wat het beste voor me zou zijn", ging hij verder. Ondanks zijn overstap blijft Hamilton fan van Mercedes. "Het was de moeilijkste beslissing."

Hamilton blijft Mercedes-fan

Hamilton vergelijkt zijn aanstaande vertrek met die in 2012, toen hij McLaren verliet. "Dat was ook moeilijk, omdat het als mijn familie voelde. Je voelt je onderdeel van de familie en dat is ook zo bij Mercedes, het is een groot deel van mijn leven geweest. Samen hebben we veel bereikt."

Hamilton zal dus als hij in 2025 uit zijn Ferrari stapt altijd even kijken waar Mercedes en McLaren zijn geëindigd. "Het punt is dat ik altijd een Mercedes-fan zal blijven en dat we altijd samen een ongelooflijke geschiedenis zullen hebben. Na al die jaren kijk ik echt altijd waar McLaren staat en ik steun ze altijd. En dat zal bij Mercedes ook altijd het geval zijn."